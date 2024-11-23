На российском рынке появился новый седан Toyota Vios с ценой от 2,2 млн рублей.

В Россию поступил седан Toyota Vios, который можно приобрести по цене от 2,2 миллиона рублей.

Модель, популярная в Азии, представляет собой конкурентоспособный вариант среди LADA Vesta и Kia Rio. Один из автодилеров в Санкт-Петербурге выставил на продажу единственный экземпляр Vios 2023 года за 2 170 000 рублей. Для сравнения, LADA Vesta Sportline стоит от 2 273 000 рублей, а «Москвич 6» — от 2 200 000 рублей. Ожидается, что в комплектацию входят такие элементы, как кондиционер и мультимедийная система с сенсорным дисплеем. Под капотом у Vios установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 109 л.с. в сочетании с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Из интересных автоновинок, появившихся в продаже на территории РФ, хотим отметить Nissan Kicks, о цене которого можно узнать здесь.

Nissan Kicks