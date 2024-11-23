Российские автолюбители могут приобрести новый кроссовер Nissan Kicks, стартовая цена которого составляет 2,5 млн рублей.

На российском авторынке появилась новая модель — кроссовер от Nissan.

В России начались продажи нового компактного кроссовера Nissan Kicks, который может стать серьезным конкурентом для китайских автомобилей. Его стартовая цена составляет 2,5 миллиона рублей. Конкуренты на рынке стоят несколько дороже, например, рестайлинговый Geely Coolray стоит от 2 713 190 рублей, а новый Chery Tiggo 4 в максимальной комплектации — 2 630 000 рублей.



Кроссовер Nissan Kicks доступен в мультибрендовом автосалоне в Благовещенске, где можно найти два экземпляра: один за 2,5 миллиона, а другой — на 150 тысяч дороже. Модель обещает хорошее оснащение и привлекательный дизайн.