Большинство граждан Израиля не доверяют действующему правительству, согласно свежему опросу. 79% респондентов хотят создать комиссию для расследования действий власти во время конфликта с ХАМАС.

В условиях нарастающего напряжения и серьезных вызовов безопасности, общественное мнение в Израиле становится все более критичным к действиям своего правительства.

Согласно опросу, проведенному 12-м телеканалом Израиля, 64% израильтян выражают недоверие к кабинету премьер-министра Биньямина Нетаньяху. При этом 30% респондентов все еще верят в действия действующего правительства. Также 79% опрошенных поддержали идею создания государственной комиссии для расследования ошибок, допущенных в ходе конфликта с радикальным движением ХАМАС с 7 октября 2023 года. Лишь 8% высказались против такого расследования, а 13% затруднились с ответом. Вопрос о прекращении огня с "Хезболлах" также вызвал интерес: 54% поддержали бы соглашение, в то время как 24% выступили против.

Хотим напомнить, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.