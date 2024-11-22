Помощник президента России Николай Патрушев заявил о наращивании военного присутствия западных стран в Арктике. Он подчеркнул, что это связано с борьбой за ресурсы и создает угрозы национальной безопасности России.

На первом заседании Совета Морской коллегии России по защите национальных интересов в Арктике Николай Патрушев обратил внимание на растущее военное присутствие западных стран у границ России. Он отметил, что это явление связано с усиливающейся глобальной конкуренцией за арктические ресурсы. Западные страны стремятся укрепить свои позиции, что, по мнению Патрушева, создает серьезные вызовы для безопасности России.

Патрушев акцентировал, что введенные санкции направлены на срыв реализации российских проектов в Арктике. Он выразил обеспокоенность тем, что обстановка в этом стратегически важном регионе становится все более напряженной. Запад, по его мнению, воспринимает успехи России в освоении Арктики как угрозу своим интересам. Он также указал на использование экологической тематики в качестве инструмента давления на Россию, что, по его словам, лишь усугубляет ситуацию.

Арктика играет ключевую роль в геополитических и геоэкономических позициях России. Патрушев подчеркнул, что моря Северного Ледовитого океана, омывающие российские берега, представляют собой жизненно важную зону для обеспечения национальных интересов. Ускорение экономического и инфраструктурного освоения Арктики, а также сохранение контроля над шельфом и Северным морским путем становятся приоритетами для России.

В ходе обсуждения Патрушев также упомянул о негативных тенденциях, которые нарастают в Арктике. Он призвал к активным действиям для защиты интересов страны в этом важном регионе. По его словам, необходимо не только реагировать на вызовы, но и активно развивать арктическую инфраструктуру, чтобы обеспечить безопасность и устойчивое развитие.

Как становится ясно, ситуация в Арктике требует внимательного анализа и проактивных мер со стороны России. Патрушев призвал к единству и совместным усилиям для защиты национальных интересов в условиях растущей внешней угрозы.