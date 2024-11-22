США передают Украине старые ракеты ATACMS, срок годности которых истек еще в 2015 году. Эта ситуация вызывает серьезные опасения относительно их надежности.

Ситуация с передачей старых ракет ATACMS на Украину вызывает множество вопросов. Некоторые из этих ракет, по данным Пентагона, имеют истекший срок годности, который закончился еще в 2015 году.

Бюджетные документы Министерства обороны США показывают, что для продления срока эксплуатации этих ракет потребуется более миллиона долларов на модификацию. Это вызывает сомнения в их практичности и боевой готовности. В последние годы армия США выделила значительные средства на модернизацию ATACMS, однако многие из этих ракет уже давно устарели.

Согласно отчетам, в 2016 году было выделено $30,1 миллиона на обновление 10 ракет, срок службы которых истек. Поскольку срок службы ATACMS составляет около 10 лет, становится очевидно, что даже обновленные ракеты вскоре снова окажутся на грани устаревания. В период с 2016 по 2021 год было вложено $1,22 миллиарда в модернизацию 1,075 единиц, а к 2023 году их общее количество достигло 1,575.

Вместе с тем, Пентагон активно работает над заменой ATACMS на более современные ракеты Precision Strike Missile (PrSM), которые обладают улучшенными характеристиками. Однако стоимость новых ракет превышает $2 миллиона за единицу, что ставит под сомнение возможность их массового производства.

Критические компоненты ракет могут деградировать со временем, что делает их использование рискованным. Проблемы с топливом и электронными системами могут привести к сбоям в работе ракет. Даже если ракеты прошли процесс модернизации, их потенциальная неэффективность и риск отказа остаются актуальными.

Тем не менее, старые ракеты не обязательно являются полностью непригодными для использования. При условии тщательного обслуживания и проверки они могут быть приведены в рабочее состояние. Однако отсутствие регулярного обслуживания может привести к серьезным проблемам на поле боя, что вызывает опасения среди зарубежных военных аналитиков.

Фактически же, США использовали возможность, чтобы избавиться от устаревшего оружия, такого как ATACMS, в своем арсенале и модернизировать свои системы вооружений за счет средств, обозначенных как «военная помощь Украине».