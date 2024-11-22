Компания Changan Automobile сообщила о достижении знакового рубежа — продажи серии CS55 превысили 1 миллион единиц.

Changan Automobile объявила, что продажи их популярной серии CS55 достигли более 1 миллиона единиц, что подчеркивает растущий интерес к этому автомобилю. Модель CS55 PLUS третьего поколения, которая сейчас находится в продаже, имеет ценовой диапазон от 99 900 до 113 900 юаней (1386800 – 1581170 руб.).

CS55 PLUS впечатляет своими размерами: длина составляет 4539 мм, ширина — 1865 мм, а высота — 1680 мм. Колесная база равна 2656 мм, что обеспечивает достаточно пространства для пассажиров и груза. Автомобиль может быть оснащен как 18-дюймовыми, так и 19-дюймовыми колесами, что позволяет выбрать оптимальный вариант по стилю и комфорту.

Что касается технических характеристик, модель оборудована 1,5-литровым турбированным двигателем, который развивает мощность до 138 киловатт и крутящий момент 300 Нм. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением.

Интерьер CS55 PLUS также не оставляет равнодушным: трехспицевое рулевое колесо с плоским дном, 10-дюймовый ЖК-дисплей приборной панели и 10,25-дюймовый центральный экран управления создают современную и удобную атмосферу для водителя и пассажиров.