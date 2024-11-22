Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Changan CS55 PLUS: глобальные продажи превысили 1 миллион авто
Компания Changan Automobile сообщила о достижении знакового рубежа — продажи серии CS55 превысили 1 миллион единиц.

Changan Automobile объявила, что продажи их популярной серии CS55 достигли более 1 миллиона единиц, что подчеркивает растущий интерес к этому автомобилю. Модель CS55 PLUS третьего поколения, которая сейчас находится в продаже, имеет ценовой диапазон от 99 900 до 113 900 юаней (1386800 – 1581170 руб.).

CS55 PLUS впечатляет своими размерами: длина составляет 4539 мм, ширина — 1865 мм, а высота — 1680 мм. Колесная база равна 2656 мм, что обеспечивает достаточно пространства для пассажиров и груза. Автомобиль может быть оснащен как 18-дюймовыми, так и 19-дюймовыми колесами, что позволяет выбрать оптимальный вариант по стилю и комфорту.

Что касается технических характеристик, модель оборудована 1,5-литровым турбированным двигателем, который развивает мощность до 138 киловатт и крутящий момент 300 Нм. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением.

Интерьер CS55 PLUS также не оставляет равнодушным: трехспицевое рулевое колесо с плоским дном, 10-дюймовый ЖК-дисплей приборной панели и 10,25-дюймовый центральный экран управления создают современную и удобную атмосферу для водителя и пассажиров.

#китай #автомобили #продажи #changan #cs55
1
Показать комментарии (1)
Продажи STALKER 2: Heart of Chornobyl уже превысили 1 миллион копий
Седан Mazda EZ-6 будет электрическим и гибридным
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
40
Самолет Mk-II совершил первый гражданский сверхзвуковой полет со времен «Конкорда»
1
Wall Street Journal: Физик, сфальсифицировавший данные для исследования сверхпроводников, уволен
9
Путин выступил с заявлением в связи с ударами западными ракетами по общепризнанной территории РФ
+
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился на торрентах в день релиза
4
Последние скриншоты Samsung One UI 7.0 демонстрируют новые обновлённые элементы
2
Представлен SonarPen 2 - самый доступный стилус для iPad с чувствительностью к нажатию
+
Какие секреты скрывает голубая дыра Сомилл-Синк, позволяющая заглянуть в прошлое вымерших видов
+
TSMC подтвердила, что массовое производство чипов по 2-нм техпроцессу начнётся в 2025 году
+
Термоядерный реактор компании Tokamak Energy начнет поставлять электроэнергию уже в 2034 году
1
Власти США согласовали выделение $1,5 млрд субсидий для GlobalFoundries
1
Tom's Hardware протестировали S.T.A.L.K.E.R. 2 на 15 видеокартах — RTX 4090 выдает ниже 60 FPS в 4K
10
Nvidia GeForce RTX 5090 будет стоить меньше, чем ожидалось
2
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
6
Эксперты советуют не покупать iPhone сейчас, а подождать следующего года
2
Сверхмассивные черные дыры нарушили законы физики и выросли до невообразимых размеров
6
Играть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из-за багов невозможно, но новинка уже на торрентах
17
Для грузоперевозок по Северному морскому пути предложили использовать бетонные подводные лодки
1
Эксперты спрогнозировали, когда биткоин достигнет ключевой отметки в $100 000
+
Fold 7 Variant (Triple): тройной складной телефон от Samsung ожидается в 2025 году
+

Популярные статьи

Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
+
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
39
"Последний день Земли", "Неспокойной ночи", "Одинокие волки": краткий обзор фильмов
+
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
55
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
143
О проблемах с жидким металлом на консолях PlayStation 5 FAT первой и второй ревизии
5
Китай построил самый большой в мире военный корабль-беспилотник Jari-USV-A
3
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
36
Почему я совершаю почти все покупки с кредитной, а не с дебетовой карты
4
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
61

Сейчас обсуждают

Мефодий
20:15
ЧиП, это всё что ты смог из себя выдавить?
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Валерий Агапов
20:15
Много букв. Чем закатывать мозги, объясните как без этого лохотрона СССР был№ 2 в МИРЕ находясь в непрерывной войне, при этом вытащив нетронутые США из кризиса. Находясь за Железным Занавесом произв...
Как курс доллара влияет на экономику и состояние общества
Бахтиер Кудратуллаев
20:14
ты кхашпа просто.
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Sammie Vanhalen
20:12
Про частоту памяти - вообще ничтожный аргумент. Поставь бюджетный проц Intel и получишь 2133Мгц.
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
Archimedes
20:12
И осиновый кол под конец!
ГУР Украины утверждает, что РФ 21 ноября нанесла удар по Южмашу комплексом "Кедр", а не "Орешник"
Archimedes
20:09
По Днепру прилетела РС-26, а по Днепропетровску - Орешек.
 FT: По Днепру вчера ударила ракета РС-26 "Рубеж", а не "Орешник"
Sammie Vanhalen
20:08
Вот все с ног на голову. Поставь нормальный дистрибутив, твой сломан бесповоротно. У тебя вон mdam ругается, сам пытался программный raid собрать или опять талантливо всё запорол? И не нужно ставить д...
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
Мефодий
20:07
Я не удалял а подкорректировал, что бы тебе тупому было понятней. Ну ты же ЧиП тупой.
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Бахтиер Кудратуллаев
20:05
чип ? или Что ты удалил? запомни. ты не мущина. и не когда им не был.
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Мефодий
20:04
Ты ЧиП.
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем