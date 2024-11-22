Браузер Opera GX для геймеров получил значительное обновление, сосредоточенное на визуальных улучшениях и производительности. Пользователи теперь могут наслаждаться новыми возможностями настройки и множеством модов.

Opera GX, веб-браузер, разработанный с учетом интересов геймеров, представил масштабное обновление, которое привнесло множество новшеств. Одним из ключевых изменений стал многопоточный движок композитора, обеспечивающий более плавный и отзывчивый интерфейс. Это улучшение значительно повысило эффективность работы браузера и оптимизировало визуальное отображение контента.

В обновлении появился новый язык дизайна Underwave, который включает в себя обновленные визуальные компоненты и уникальный шрифт с более чем 1200 глифами. Это позволяет пользователям настраивать интерфейс в соответствии с личными предпочтениями, используя различные алфавиты — латинский, кириллический и греческий. Новые моды-герои добавляют еще больше возможностей для персонализации, а управление ими стало проще благодаря быстрому меню на панели задач.





Кроме того, обновление включает множество улучшений, которые делают взаимодействие с браузером более комфортным. Например, шейдер MidnighFX помогает уменьшить синее свечение, а GX Corner подсвечивает актуальный контент. В режиме Focus Mode пользователи могут управлять контрастностью интерфейса, что особенно полезно во время длительных игровых сессий. Также добавлены вкладки для видеозвонков, что упрощает общение во время игр.

Интеграция функций, основанных на искусственном интеллекте, позволяет пользователям с видеокартами Nvidia RTX наслаждаться улучшенным масштабированием изображений и видео. С момента своего запуска Opera GX скачали более 250 миллионов раз, и на данный момент у браузера насчитывается более 30 миллионов активных пользователей. С более чем 8000 доступных модов и постоянным добавлением новых, у геймеров есть множество способов настроить браузер под свои нужды, что делает Opera GX привлекательным выбором для нового поколения пользователей.