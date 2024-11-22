Эти устройства обеспечат надежную работу множества высокотехнологичных систем.

В условиях глобальной конкуренции и необходимости импортозамещения российские компании активно разрабатывают собственные высокотехнологичные решения. Одним из таких шагов стало создание новой линейки кварцевых генераторов холдингом «Росэлектроника».

Холдинг «Росэлектроника» представил новую серию кварцевых генераторов, которые обеспечивают синхронизацию работы электронных устройств и заменят зарубежные компоненты. Разработанные на заводе «Метеор», эти генераторы необходимы для работы вычислительной техники, радиостанций и навигационных систем ГЛОНАСС-GPS.

В линейке представлены термокомпенсированные генераторы, которые работают в диапазоне температур от -40 до +85 градусов Цельсия и имеют размеры всего 3,2×2,5 мм. Они отличаются высокой механической прочностью и могут использоваться в различных устройствах. Также были разработаны три типа тактовых генераторов, которые необходимы для стабилизации цифровых сигналов.

Юрий Валов, генеральный директор завода «Метеор», подчеркнул, что новые устройства соответствуют всем современным требованиям и не уступают зарубежным аналогам. «Основными тенденциями развития являются улучшение характеристик и уменьшение размеров», — добавил он. Завод активно работает над серийным производством этих инновационных компонентов.