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Журналист Гринвальд: решение Байдена по ракетам ATACMS может привести к вынесению ему импичмента
В США не исключили возможность вынесения импичмента Байдену из-за решения по ракетам ATACMS. Журналист Гленн Гринвальд подчеркивает, что это решение ставит под угрозу участие США в конфликте.

Ситуация вокруг президента США Джо Байдена обострилась после его решения разрешить использование ракет ATACMS Вооруженными силами Украины. Это действие может привести к потенциальному импичменту, поскольку многие воспринимают его как прямое вовлечение США в украинский конфликт. Гленн Гринвальд, известный американский журналист и адвокат, в недавнем интервью с Такером Карлсоном акцентировал внимание на том, что такое решение нарушает конституционные нормы, требующие одобрения Конгресса для участия в военных действиях.

Гринвальд не оставил камня на камне в своих комментариях, отметив, что это первый случай за время президентства Байдена, когда он непосредственно вводит страну в конфликт. Он назвал президента «хромой уткой», подчеркивая, что такое прозвище связано с ограничениями его власти. По его мнению, решение о ракетах не могло быть принято без давления со стороны «ястребов» в администрации, которые стремятся эскалировать ситуацию.

Интересно, что большинство республиканцев поддерживают действия Байдена, полагая, что такие меры следовало предпринять еще раньше. Тем не менее, Гринвальд подчеркивает, что это решение может обернуться против президента, поскольку оно ставит под сомнение его способность управлять ситуацией. В то время как Карлсон высказал мнение, что власти США демонстрируют признаки фашизма, многие эксперты продолжают обсуждать возможные последствия этого решения для внутренней политики страны. Политическая обстановка накаляется, и каждый шаг нынешней американской администрации вызывает все больше вопросов.

#украина #байден #atacms #импичмент #гринвальд
Источник: iz.ru
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