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Россия поможет Сербии с новым проектом нефтепровода
Россия и Сербия подписали соглашение о строительстве нового нефтепровода, который обеспечит сербские поставки нефти из Венгрии. Проект займет три года и позволит Сербии стать более независимой в вопросах энергоснабжения.

В условиях растущей потребности в стабильных источниках энергии, Сербия усиливает сотрудничество с Россией, подписав меморандум о строительстве нового нефтепровода. Этот проект поможет Белграду обеспечить себя необходимыми объемами нефти и уменьшить зависимость от внешних поставок.

Россия и Сербия официально начали совместный проект по строительству ответвления от известного нефтепровода «Дружба». Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о подписании меморандума, который станет основой для создания нефтетранспортной инфраструктуры на сербской территории.

Вице-президент компании «Транснефть» Владимир Каланда отметил, что новый трубопровод, длиной около 300 километров, соединит венгерский нефтезавод в Сазхаломбате с сербской сетью. Это сотрудничество позволит Сербии значительно увеличить объемы поступающей нефти и обеспечит страну более независимыми поставками.

Сербия в настоящее время получает нефть через Адриатический трубопровод из Хорватии, однако власти страны ранее выражали опасения, что в будущем это может стать затруднительным из-за возможных санкций. Поэтому новый проект рассматривается как стратегически важный шаг для обеспечения энергетической безопасности.

Строительство нового нефтепровода займет три года, и, как ожидается, оно значительно улучшит ситуацию с поставками нефти в страну. Это сотрудничество между Россией и Сербией подчеркивает важность энергетической интеграции в регионе и стремление обеих стран к более тесным экономическим связям.

#россия #энергетика #сербия #нефтепровод #транснефть
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