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Volkswagen представила популярный кроссовер Tiguan 2025 с современными технологиями
Volkswagen представил новый Tiguan 2025 года, который сочетает в себе стиль и мощность. Эта модель, основанная на дизайне Tayron, предлагает современные технологии и комфорт для пятиместного путешествия.

На автосалоне в Лос-Анджелесе Volkswagen представил Tiguan 2025 года, который вызывает интерес своим обновленным дизайном и современными технологиями. Этот кроссовер стал своеобразным ответом на растущий спрос на удобные и функциональные автомобили. Tiguan 2025 года, по сути, представляет собой североамериканскую версию модели Tayron, известной на других рынках под названием Tanyue L.

Новый Tayron

Внешний вид нового Tiguan практически идентичен Tayron. Он выделяется агрессивной передней частью с логотипом R на версии R-Line и светодиодными полосами, соединяющими фары. Решетка воздухозаборника с ромбовидным узором придает автомобилю динамичность, а задние фонари с надписью «Tiguan» подчеркивают его индивидуальность.

Tiguan 2025 

Несмотря на схожесть с Tayron, Tiguan предлагает только двухрядную компоновку, в отличие от трехрядного варианта Tayron. Это решение позволяет сохранить компактность и маневренность, что особенно важно для городских условий. Ожидается, что длина кузова будет немного короче, чем у Tayron, что добавляет удобства при парковке.

Tiguan 2025 

Новый Tayron

Внутреннее пространство нового кроссовера радует современными технологиями. 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 12,9-дюймовый центральный экран управления предоставляют водителю все необходимые данные и функции в удобном формате. Дополнительный 15-дюймовый экран для пассажиров добавляет элемент развлечения в поездках.

Tiguan 2025

Новый Tayron

Комфорт в салоне достигается благодаря множеству опций: от беспроводной зарядки до системы климат-контроля с функцией массажа. Автомобиль также оснащен системой помощи при вождении IQ.Drive, что делает каждую поездку безопаснее и приятнее.

Под капотом Tiguan 2025 года установлен мощный 2.0T двигатель, который обеспечивает отличную производительность. Максимальная мощность в 150 киловатт в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией позволяет уверенно чувствовать себя на дороге.

#автомобиль #volkswagen #кроссовер #tiguan 2025
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