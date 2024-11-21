На Всемирной интернет-конференции 2024 года в Учжэне представили первый в мире пилотируемый самолет в форме летающей тарелки.

На саммите в Учжэне был представлен уникальный пилотируемый самолет, разработанный компанией Shenzhen Zhihang UAV Co., Ltd. Это eVTOL, выполненный в форме летающей тарелки. Он поражает своими размерами: диаметр составляет около 5 метров. Изготовленный из современных композитных материалов, таких как углеродное волокно, он обладает впечатляющей грузоподъемностью свыше 3,5 тонн.

Планируется, что этот аппарат будет использоваться в различных сферах, включая культурный туризм и городскую рекламу. Он способен взлетать и приземляться как на земле, так и на воде, что делает его универсальным средством передвижения. Стоимость самолета не превысит 2 миллионов юаней (27,6 млн руб.).

По словам Чжан Цзяфу, директора по маркетингу компании, это транспортное средство с вертикальным взлетом и посадкой может перевозить двух пассажиров на расстояние до 6 километров. Однако срок службы батареи вызывает опасения. Для решения этой проблемы разработчики предлагают два варианта: замена батарей и использование альтернативных источников энергии, таких как твердотельные батареи или водородные технологии.

Первый полет пилотируемого НЛО состоялся в Шэньчжэне в июле этого года. Высота полета составляет от 10 до 30 метров, а в случае аварийной ситуации аппарат сможет безопасно сесть даже на воду, что значительно повышает уровень безопасности.