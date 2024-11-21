Microsoft подтвердила наличие проблем в последнем обновлении Windows 11 24H2, затрагивающих аудио и настройки времени. Пользователи сталкиваются с трудностями, и компания уже ищет пути решения.

Недавнее обновление Windows 11 24H2 стало источником множества неудобств для пользователей. Компания Microsoft подтвердила наличие ошибок, которые затрагивают различные аспекты работы операционной системы, включая аудио и настройки времени.

Проблемы с USB-аудио и неправильными настройками времени вызывают недовольство среди пользователей. Многие отмечают, что после установки обновления их аудиоустройства на USB перестали функционировать. Особенно это касается цифровых аудиопреобразователей, которые при подключении неожиданно увеличивают громкость до максимума. Представьте себе ситуацию: вы подключаете устройство, а звук в ваших ушах подобен взрыву. Проблема, выявленная изначально на сайте Windows Latest, вскоре получила подтверждение от самой Microsoft.

Кроме того, некоторые пользователи без административных прав сталкиваются с трудностями при изменении часового пояса. В приложении "Параметры Windows" они не могут внести изменения, что создает дополнительные неудобства. Однако Microsoft предложила обходной путь: изменение часового пояса через панель управления. Это решение может показаться не самым удобным, но хотя бы предоставляет возможность исправить ситуацию.

Другие сложности связаны с отображением времени. После выхода из спящего режима или перехода на летнее время система иногда показывает неверные данные. Это создает путаницу и может привести к опозданиям или сбоям в расписании. Microsoft активно работает над исправлением этих ошибок и обещает выпустить обновления в ближайшее время.