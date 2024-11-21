Шинный завод Gislaved в Ульяновске, ранее принадлежавший Bridgestone, возобновил работу под управлением холдинга "Кордиант". В 2025 году предприятие представит новые модели, включая зимние шины, и планирует увеличивать объемы производства.

В Ульяновске вновь заработал шинный завод Gislaved, который ранее находился под управлением Bridgestone. Теперь этот важный производственный объект возвращается к жизни, и его будущее выглядит многообещающе.

Перезапуск завода стал возможен благодаря холдингу "Кордиант", который взял на себя управление активами. Первые шаги нового руководства направлены на производство летних шин, которые будут выходить под брендом Cordiant. В 2025 году завод планирует расширить ассортимент, добавив модели премиального бренда Gislaved. Это не просто обновление; это новый этап в истории предприятия, которое когда-то испытывало трудности.

Завод завершил все необходимые испытания и сертификации, что подтвердило безопасность продукции. Старт продаж намечен на ближайшие месяцы, и уже в первом полугодии 2025 года запланирован выпуск зимних шин. Ожидается, что в следующем году завод сможет произвести 1,2 миллиона шин, что соответствует его проектной мощности в 2,4 миллиона.

Ситуация вокруг завода изменилась после того, как Bridgestone приостановил производство в марте 2022 года. В декабре того же года японская компания продала свои активы в России, а в октябре 2024 года "Кордиант" приобрел консолидацию шинных активов. Теперь предприятие входит в группу, которая включает заводы в Ярославле, Омске и Калужской области, что создает мощную производственную базу с общей мощностью 15 миллионов шин в год.

"Кордиант" намерен выйти на полную загрузку всех своих заводов к 2026 году и рассматривает экспорт своей продукции в Латинскую Америку, Африку и страны Персидского залива.