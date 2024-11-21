Недавние исследования показали, что сверхмассивные черные дыры, существовавшие менее миллиарда лет после Большого взрыва, могли вырасти до колоссальных размеров. Это открытие ставит под сомнение устоявшиеся представления о механизмах их формирования и роста.

В мире астрофизики открытие новых фактов о сверхмассивных черных дырах стало настоящим событием. Астрономы обнаружили, что эти загадочные объекты, существовавшие всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, могли вырасти до невероятных размеров, нарушая известные законы физики. Это открытие заставляет ученых пересмотреть свои представления о том, как формируются и развиваются черные дыры в ранней Вселенной.

Сверхмассивные черные дыры, масса которых может превышать массу Солнца в миллионы или даже миллиарды раз, находятся в центрах большинства крупных галактик. Обычно их рост объясняют процессами, связанными со слиянием меньших черных дыр и аккрецией окружающего вещества. Однако существование квазаров — ярких объектов, образующихся вокруг черных дыр, — ставит под сомнение традиционные временные рамки, необходимые для их формирования. Как же эти гиганты успели вырасти до таких размеров за столь короткий срок?

Для выяснения этого вопроса группа ученых обратилась к данным космических телескопов XMM-Newton и Chandra. Они исследовали 21 из самых ранних квазаров, которые когда-либо наблюдали в рентгеновском свете. Эти квазары, по всей видимости, образовались в период, известный как «космический рассвет». Исследования показали, что черные дыры могли быстро набирать массу благодаря интенсивному питанию, известному как аккреция.

Алессия Тортоса, ведущий автор исследования, подчеркивает, что результаты работы команды могут объяснить, как черные дыры существовали в форме квазаров в ранней Вселенной. Ученые обнаружили, что эти объекты могли расти быстрее, чем предполагалось ранее, что ставит под сомнение ограничения, установленные законом Эддингтона. Этот закон гласит, что для любого аккрецирующего тела существует предел светимости, превышение которого приводит к тому, что давление света вытесняет материю, не позволяя ей падать на черную дыру.

Исследование показало, что черные дыры в первых квазарах могли входить в фазу, которую можно назвать «сверхэддингтоновской аккрецией». Этот процесс позволяет им набирать массу быстрее, чем это предсказывает закон Эддингтона. Ученые нашли связь между рентгеновским спектром квазаров и скоростями ветров материи, которые от них исходят. Эти ветры могут достигать тысяч километров в секунду и влияют на аккрецию вещества.

Питающаяся сверхмассивная черная дыра, окруженная светящимся диском газа и пыли

Интересно, что квазары с низкоэнергетическим рентгеновским излучением, а значит, с более холодным газом, имеют более быстрые ветры. В то же время высокоэнергетические квазары, наоборот, демонстрируют более медленные ветры. Эта связь может указывать на то, что температура газа вблизи черной дыры влияет на механизмы аккреции. Таким образом, ученые предполагают, что сверхмассивные черные дыры могли активно питаться, что и объясняет их стремительный рост в ранней Вселенной.

Лука Заппакоста, научный сотрудник, участвующий в проекте, отметил, что команда сосредоточилась на тщательном отборе квазаров для наблюдения. Они искали объекты, которые накопили максимальную массу, и тщательно изучали их рентгеновские свойства. Результаты оказались действительно неожиданными и указывают на новый механизм роста черных дыр.

На иллюстрации показаны мощные ветры материи, вытекающие из ранней сверхмассивной черной дыры

Открытие, сделанное этой командой, может стать ключом к пониманию того, как такие массивные черные дыры образовались за короткий промежуток времени. Ученые продолжают углубляться в эту загадочную тему, надеясь раскрыть еще больше тайн, связанных с черными дырами и их ролью в космосе.