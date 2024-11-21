Новые слухи о GeForce RTX 5090 обнадеживают геймеров: стоимость базовой версии может составить от $1899 до $1999. Однако разогнанные модели, вероятно, превысят отметку в $2000, что оставляет вопросы о доступности.

Недавние утечки о GeForce RTX 5090 от Nvidia вызывают интерес среди геймеров. Специализированный сайт Bits And Chips сообщает, что базовая версия видеокарты может стоить от $1899 до $1999. Эта новость стала приятным сюрпризом, ведь ранее ожидали более высокую цену. Однако разогнанные варианты, такие как Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090 OG OC Edition, могут обойтись покупателям более чем в $2000.

Слухи о новой видеокарте начали циркулировать после того, как в сети появились сообщения о прекращении поставок некоторых моделей RTX 40. Nvidia также анонсировала акцию, в рамках которой при покупке карт серии RTX 40 предлагали игры на сумму $99. Это подогрело интерес к новинкам и создало ожидания на рынке.

GeForce RTX 5090, как предполагается, будет оснащена новым графическим процессором GB203 и 32 ГБ VRAM GDDR7, что значительно повысит производительность. Интересно, что Nvidia отказывается от разъема 12VHPWR, который использовался всего один год, и переходит на новый разъем питания 12V-2x6. Это изменение может улучшить стабильность работы видеокарты и обеспечить больший потенциал для разгона.

Пока Nvidia не подтвердила эти слухи.