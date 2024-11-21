Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
GeForce RTX 5090: новая видеокарта Nvidia может оказаться доступнее, чем ожидалось
Новые слухи о GeForce RTX 5090 обнадеживают геймеров: стоимость базовой версии может составить от $1899 до $1999. Однако разогнанные модели, вероятно, превысят отметку в $2000, что оставляет вопросы о доступности.

Недавние утечки о GeForce RTX 5090 от Nvidia вызывают интерес среди геймеров. Специализированный сайт Bits And Chips сообщает, что базовая версия видеокарты может стоить от $1899 до $1999. Эта новость стала приятным сюрпризом, ведь ранее ожидали более высокую цену. Однако разогнанные варианты, такие как Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090 OG OC Edition, могут обойтись покупателям более чем в $2000.

Слухи о новой видеокарте начали циркулировать после того, как в сети появились сообщения о прекращении поставок некоторых моделей RTX 40. Nvidia также анонсировала акцию, в рамках которой при покупке карт серии RTX 40 предлагали игры на сумму $99. Это подогрело интерес к новинкам и создало ожидания на рынке.

GeForce RTX 5090, как предполагается, будет оснащена новым графическим процессором GB203 и 32 ГБ VRAM GDDR7, что значительно повысит производительность. Интересно, что Nvidia отказывается от разъема 12VHPWR, который использовался всего один год, и переходит на новый разъем питания 12V-2x6. Это изменение может улучшить стабильность работы видеокарты и обеспечить больший потенциал для разгона.

Пока Nvidia не подтвердила эти слухи.

#nvidia #видеокарты #графические процессоры #geforce rtx 5090
1
Показать комментарии (1)
Инсайдеры заявили, что GeForce RTX 5090 будет стоить 1800 евро, но это не точно
Стоимость Nvidia GeForce RTX 5090 может начинаться от 1900 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч первого дня весом 139 ГБ и сообщили точное время релиза
34
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
15
Блогер сравнил игру «Ведьмак 3» на PS5 Pro и ПК с GeForce RTX 4080
7
Европейские энергетические гиганты переключаются с экологически чистой энергии на нефть и газ
+
Когда начнётся сезон альткоинов, и почему Dogecoin так сильно подорожал
+
Realme GT Neo 7 готовится к скорому дебюту с разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3
+
Астрономы утверждают, что 466 миллионов лет назад у Земли были такие же кольца, как и у Сатурна
5
Forbes: Январь может оказаться последним месяцем использования ракет ATACMS из-за их дефицита в ВСУ
2
Российский «Кинжал» оказался серьезной угрозой для системы Patriot
7
Поставщик систем охлаждения утверждает, что видеокарты Nvidia RTX 50 захватят весь рынок GPU
9
Criterion Games поделилась первыми подробностями о будущем серии Need for Speed
2
Благодаря стажеру Valve избежала банкротства перед релизом Half-Life 2
3
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился на торрентах в день релиза
1
Samsung Galaxy A56 5G предложит зарядку уровня флагманов в средней ценовой категории
+
Информатор опубликовал список из нескольких десятков моделей Samsung с поддержкой One UI 7
+
Последние скриншоты Samsung One UI 7.0 демонстрируют новые обновлённые элементы
1
Путин инициирует активизацию добычи редкоземельных металлов
1
Танк Т-90М «Прорыв» показал свою эффективность в противостоянии с западной техникой
3
Российские ПВО перехватили редкий британский дрон T150 Malloy на передовой
1
Минобороны Франции будет «захватывать опасные космические объекты» на низкой орбите
+

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
36
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
19
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
7
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
15
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
26
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
7
Тест и обзор кулера Zalman CNPS14X Duo Black
11
Как правильный маркетинг помогает продавать провальные видеокарты NVIDIA и AMD
8

Сейчас обсуждают

Китя
13:40
70 градусов не больше.
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
АК74
13:39
и бенчи на мове - не считаются!)
Играть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из-за багов невозможно, но новинка уже на торрентах
Бахтиер Кудратуллаев
13:37
в аномалия попал. кожа потемнела чутка.
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
Александр Ломакин
13:37
Ну не торопитесь с выходом статей....подумайте над мыслью, которую вы хотите донести до читателей и как это сделать. Разделите материал на законченные смысловые блоки и т.п. Ваша аудитория не сплошь ...
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
Бахтиер Кудратуллаев
13:36
а сколько температура должна ? игра реагирует на температуру и крашит движок ue5? жесть. я в тфд играю нираху не крашила хоть температура одинаковая. что в сталкере что в тфд
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
АК74
13:35
В киберпанке на 4060ти чем больше плюшек НВ вкачаешь - тем играбельнее.
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
Immortal_X
13:32
да хоть с 10000$
Стоимость Nvidia GeForce RTX 5090 может начинаться от 1900 долларов
Китя
13:31
Смотри за температурами. Если все в норме по температуре. Значит багованная игра.
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
Шава на Коммунистической
13:31
Що за щирый украинский хлопец на картинке? Ти уже смоктував его чйорны шланг?
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
Bratken
13:30
Скорее, типичный представитель на Unreal Engine. Не успели отдать в аутсорс на оптимизацию (или просто забили)
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем