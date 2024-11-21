Это событие обещает обновить устаревший автопарк страны, где до сих пор доминируют старые американские машины.

Куба, известная своими уникальными автомобилями из прошлого, готовится к обновлению своего автопарка. В 2024 году на острове появятся новые «Москвичи», что станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры страны.

Россия планирует отправить на Кубу первую партию из 50 автомобилей марки «Москвич» в рамках возобновления автомобильных связей между странами. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что эти машины станут частью местного таксопарка, что поможет кубинцам получить доступ к современным транспортным средствам. На Кубе до сих пор можно увидеть множество старых американских автомобилей, которые сохранились с 1950-х годов благодаря усилиям владельцев, использующих различные запчасти для их ремонта. Эксперт Владимир Козлов подчеркивает, что после введения санкций против Кубы в 1959 году, остров стал зависеть от советских автомобилей, таких как «Жигули» и «Москвич», которые отлично подходили для местных условий благодаря своей надежности и простоте в обслуживании.