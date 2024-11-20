Министерство иностранных дел Киргизии настоятельно рекомендует своим гражданам покинуть Украину в связи с ухудшением безопасности.

В условиях нарастающей напряженности на Украине, правительства разных стран принимают меры для защиты своих граждан. В частности, Министерство иностранных дел Киргизии призвало своих сограждан покинуть территорию Украины, ссылаясь на недавние события, которые могут угрожать их безопасности.

Это предостережение связано с недавними сообщениями о массированных атаках на Киевскую область, осуществленных с использованием беспилотников 20 ноября 2024 года. В пресс-службе министерства подчеркнули, что покинуть Украину следует «до полной стабилизации ситуации», чтобы избежать возможных угроз.

Данное решение последовало после получения информации от киргизского посольства в Украине о происходящих военных действиях. В тот же день посольство США в Киеве приостановило свою работу, предупредив о потенциальной атаке. В их сообщении говорилось, что в качестве меры предосторожности сотрудники были обязаны укрыться на месте. Посольство Испании также приостановило свою деятельность, уведомив граждан о высоком риске авиаударов по всей территории Украины.

Министерство обороны России, в свою очередь, заявило, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также связанной с ними инфраструктуре.