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Пакистан представил новую крылатую ракету Taimoor для истребителя JF-17 Thunder
На Международной оборонной выставке в Карачи компания GIDS представила Taimoor, новую крылатую ракету, способную поражать наземные и морские цели. Эта ракета с дальностью до 290 километров значительно усиливает возможности ВВС Пакистана.

На выставке IDEAS 2024 в Карачи компания Global Industrial and Defence Solutions (GIDS) представила Taimoor, новую крылатую ракету воздушного базирования. Эта ракета обладает дальностью до 290 километров и предназначена для поражения как наземных, так и морских целей. Taimoor может запускаться с высоты от 600 до 7600 метров, а ее полет проходит на высоте от 150 до 6000 метров, что дает возможность выбирать оптимальную траекторию для выполнения различных боевых задач.

Посмотреть 28-секундное видео с выставки, демонстрирующее Taimoor, можно в соцсети x.com.

Конструкция Taimoor включает современные системы наведения и управления, которые позволяют адаптировать ракету под разные типы миссий. Она может использовать различные боеголовки, включая фрагментационные и проникающие, что делает ее эффективной против различных целей, от бункеров до надводных кораблей. Низковысотный профиль полета повышает выживаемость ракеты, позволяя ей избегать обнаружения радарами и успешно преодолевать противовоздушные системы.

Ключевым аспектом Taimoor является ее интеграция с истребителем JF-17 Thunder, который разрабатывался в сотрудничестве Пакистана и Китая. JF-17 постоянно модернизируется для работы с новыми боеприпасами, такими как Taimoor, что значительно увеличивает его ударный потенциал.

Сравнивая Taimoor с западными аналогами, такими как Storm Shadow и Taurus KEPD 350, можно отметить, что хотя Taimoor имеет меньшую дальность, она все же демонстрирует высокую эффективность. Storm Shadow используется в НАТО и способен поражать цели на расстоянии около 250-300 километров, в то время как Taurus KEPD 350 имеет дальность до 500 километров. Оба этих аналога также используют низковысотные профили полета для минимизации обнаружения.

Несмотря на некоторые ограничения, Taimoor представляет собой высокоэффективное оружие, которое сочетает в себе доступность и передовые функции наведения. Разработка таких систем подчеркивает значительный прогресс Пакистана в области оборонительных технологий. Интеграция Taimoor с истребителем JF-17 Thunder, разработанным в партнерстве с Китаем, свидетельствует о стратегическом направлении страны, направленном на укрепление оборонительных позиций с использованием современных и универсальных решений.

#ракета #пакистан #jf-17 #taimoor
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