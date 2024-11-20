Датские военно-воздушные силы доставили на Украину первую партию из шести истребителей F-16. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила, что в ближайшие месяцы поступят еще 13 самолетов.

Королевские датские военно-воздушные силы начали поставки истребителей F-16 на Украину, доставив первую партию из шести истребителей. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила об этом во время пресс-брифинга с Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что поставки будут продолжаться, и в ближайшее время ожидается прибытие еще 13 истребителей.

Фредериксен отметила, что график поставок остается неизменным, а обучение украинских пилотов на F-16 проходит успешно. Она указала на сложности процесса, но заверила, что достигнуты значительные успехи.

Дания и Нидерланды стали главными донорами в этой программе, выделяя значительное количество истребителей. Нидерланды пообещали предоставить 42 самолета, а Дания — 19, из которых уже доставлены шесть истребителей. Ожидается, что оставшиеся самолеты поступят поэтапно до 2025 года. В этом процессе также участвуют другие страны, такие как Норвегия, которые планируют оказать помощь через пожертвования и обучение пилотов.

Параллельно с поставками истребителей, партнеры ВСУ со стороны НАТО предоставляют ракеты, запасные части и оборудование для технического обслуживания. Дания и Нидерланды уже вложили сотни миллионов евро.

Истребители F-16, которые поступили на Украину, относятся к вариантам F-16AM и F-16BM, модернизированным версиям базового F-16A/B Block 15. Эти самолеты прошли программу Mid-Life Upgrade (MLU), что значительно повысило их боевой потенциал и вывело на уровень истребителей четвертого поколения. Одной из ключевых особенностей является модернизированный радар AN/APG-66[V]2, который обеспечивает улучшенное обнаружение как воздушных, так и наземных целей.

Современная авионика F-16AM/BM включает многофункциональные дисплеи, которые повышают ситуационную осведомленность пилотов и упрощают управление в сложных боевых условиях. Система управления полетом была модернизирована, что обеспечивает более точное управление и повышенную устойчивость в критических ситуациях. Улучшенная система самообороны включает электронно-оптический индикатор угроз и систему противодействия ракетам.

Эти истребители совместимы с широким спектром вооружений, включая ракеты класса «воздух-воздух» и усовершенствованные боеприпасы класса «воздух-земля». Мощность самолетов обеспечивает двигатель Pratt & Whitney F100-PW-220E, который развивает тягу до 11 500 кг, позволяя развивать максимальную скорость около 2,1 Маха. Благодаря системе дозаправки в воздухе, F-16AM/BM значительно увеличивают свою эксплуатационную дальность, что делает их более гибкими в боевых действиях.