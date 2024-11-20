Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и «Роскосмос» подписали соглашение о сотрудничестве на Транспортной неделе в Москве. Это партнерство направлено на развитие российской орбитальной группировки и внедрение новых спутниковых технологий в экономику.

На Транспортной неделе в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ГТЛК и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос». Это соглашение предоставляет новые возможности для совместной работы над проектами, направленными на увеличение числа спутников на орбите и развитие цифровых сервисов, основанных на спутниковых технологиях.

Соглашение между ГТЛК и «Роскосмосом» предполагает реализацию ряда совместных проектов, которые помогут расширить орбитальную группировку России и улучшить доступность спутниковых услуг для различных отраслей экономики. Важным аспектом сотрудничества станет программа льготного лизинга космических аппаратов, которая обеспечит приток инвестиций из частного сектора и ускорит создание спутниковых группировок для гражданских нужд.

Генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих отметил, что развитие спутниковой группировки имеет стратегическое значение для страны. Он привел пример создания флота гражданских беспилотников, который можно интегрировать с новыми спутниковыми технологиями. Это объединение позволит более эффективно решать задачи в таких областях, как экология и безопасность.

На встрече также обсуждали национальный проект «Развитие орбитальной группировки», который нацелен на привлечение внебюджетного финансирования от частных компаний. Юрий Борисов, генеральный директор «Роскосмоса», подчеркнул важность нового федерального закона, который упрощает государственно-частное партнерство в космической сфере. Это создает правовую основу для привлечения частных инвестиций и расширения орбитальной группировки.

В рамках подписанного соглашения ГТЛК уже заключила контракт на лизинг трех космических аппаратов «Зоркий-2М» с группой компаний «СПУТНИКС». Эти спутники, предназначенные для дистанционного зондирования Земли, будут выводиться на солнечно-синхронную орбиту. Они оснащены мультиспектральной камерой, способной осуществлять съемку в четырех спектральных диапазонах, а также имеют увеличенную скорость передачи данных.

Совместное использование спутников и беспилотников позволит осуществлять мониторинг лесных пожаров, проводить экологический контроль и разведку ледовой обстановки. Спутники будут фиксировать события, после чего беспилотники смогут уточнять информацию и проводить спасательные операции.

ГТЛК намерена стать центром закупок и поставок космических аппаратов для операторов спутниковых систем, что поможет развить производство и расширить предложение на рынке. Группа компаний «СПУТНИКС» выразила надежду, что сотрудничество с ГТЛК станет важным шагом в создании космической инфраструктуры страны, а также положит начало новым возможностям для частных космических компаний в России.