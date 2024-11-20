Суд вернул материалы громкого дела о хищениях в «Роскосмос» в прокуратуру из-за нарушений в ходе расследования. Два фигуранта дела, включая бывшего президента РКК «Энергия», остаются на свободе.

Ситуация вокруг уголовного дела о хищениях в «Роскосмосе» привлекла внимание отечественных СМИ. Суд, рассматривающий это дело, неожиданно вернул материалы в прокуратуру, указав на серьезные нарушения в процессе расследования, что ставит под сомнение законность обвинений.

Судебное разбирательство, начавшееся в 2023 году, касается предполагаемых хищений при закупке электронных компонентов для Международной космической станции. Обвинения касаются бывшего президента РКК «Энергия» Владимира Солнцева, его заместителя Степана Прохорова и директора ЗАО «НПП Магратеп» Олега Морозова. В ходе судебного процесса выяснилось, что экспертизы, на которых основывались обвинения, проводили специалисты, имеющие связи с потерпевшими сторонами — «Роскосмосом» и Росимуществом. Это обстоятельство вызвало сомнения в их беспристрастности.

Обвинение утверждает, что в результате завышения цен на закупку электронно-компонентной базы был причинен ущерб в размере более 1 миллиарда рублей. Однако защита фигурантов настаивала на том, что следствие нарушило уголовно-процессуальное законодательство, и ходатайствовала о возврате дела прокурору. Суд удовлетворил эту просьбу, что поставило под угрозу дальнейшее расследование.

Важным моментом стало то, что экспертизы проводились в организациях, связанных с обвинением. Защитники указали на то, что независимые эксперты должны быть свободны от влияния сторон, что в данном случае не соблюдалось. Несмотря на возражения представителей «Роскосмоса» и Росимущества, суд решил, что нарушения настолько серьезные, что вынести решение по делу невозможно.

Сейчас дело вернется в прокуратуру, откуда будет передано в Следственный комитет. Это потребует назначения новых экспертиз в независимых учреждениях, что может занять от нескольких месяцев до года. Суд также принял решение о мерах пресечения для фигурантов: Прохоров остается под домашним арестом, а Солнцев — под подпиской о невыезде.

В уголовном деле собраны значительные объемы материалов — 120 томов, и обвинительное заключение насчитывает около 900 страниц. Основной контракт, о котором идет речь, заключили для создания научно-энергетического модуля для МКС, на что из бюджета выделили более 15 миллиардов рублей. Однако этот модуль так и не был доставлен на станцию.

Следствие утверждает, что Солнцев организовал преступную группу, которая завысила затраты на закупку компонентов, что позволило похитить более 1 миллиарда рублей. Один из фигурантов, Александр Прохоров, заключил досудебное соглашение, благодаря которому раскрыл детали схемы хищений и получил более мягкий срок.

Это дело не первое для Солнцева, который уже имел проблемы с законом в прошлом, когда его осудили за злоупотребление полномочиями при поставках ракетных двигателей в США. Теперь же его судьба снова находится под вопросом, и дальнейшие действия прокуратуры могут значительно изменить ход расследования.