19 ноября украинские беспилотники атаковали производственные площадки компаний «Эфко» и «Виола», специализирующихся на производстве продуктов питания. В результате инцидента были повреждены заводы, но, к счастью, жертв не оказалось.

В последние дни обострение конфликта между Россией и Украиной затронуло не только военные объекты, но и гражданские предприятия. Вечером 19 ноября беспилотники Украины нацелились на несколько заводов, производящих популярные продукты питания, что вызвало серьезные опасения среди местных жителей и властей.

19 ноября в России произошла атака беспилотников, нацелившихся на производственные мощности компаний «Эфко» и «Виола», которые занимаются производством майонеза, йогуртов и сыров. По информации пресс-службы «Эфко», два завода компании, расположенные в Воронежской области, были повреждены, но подробности о характере ущерба пока уточняются. Важно отметить, что жертв среди сотрудников нет.

В Белгородской области дроны также атаковали завод «Виола», который производит свежую молочную продукцию. По предварительным данным, здание завода получило лишь незначительные повреждения, и весь персонал был эвакуирован для обеспечения безопасности. Производство временно приостановлено, пока не будет подтверждено, что условия безопасны для работников.

Губернаторы обеих областей подтвердили информацию об атаке, подчеркивая, что заводы выпускают исключительно гражданскую продукцию. Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что в результате падения обломков дронов были повреждены производственные помещения.

По данным Минобороны в этот вечер Киевом была предпринята попытка террористической атаки с использованием массового количества беспилотников, в результате чего 42 дрона были сбиты в период с 21:00 до 23:55.