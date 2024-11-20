Минтранс РФ подготовил законопроект, который позволит российским авиакомпаниям арендовать самолеты с экипажем у иностранных операторов. Это нововведение направлено на улучшение ситуации в сфере авиаперевозок и удовлетворение растущего спроса.

В условиях глобальных изменений в авиационной отрасли, российские власти стремятся адаптироваться к новым реалиям. Одним из шагов в этом направлении стал законопроект, позволяющий использовать "мокрый" лизинг для международных авиаперевозок.

Минтранс России анонсировал новый законопроект, который позволит авиакомпаниям арендовать самолеты с экипажем у зарубежных перевозчиков. Заместитель министра Владимир Потешкин сообщил об этом на форуме "Транспортная неделя 2024". С 1 сентября 2024 года "мокрый" лизинг станет доступен не только для внутренних рейсов, но и для международных.

Идея внедрения "мокрого" лизинга пришла от "Аэрофлота", который предложил внести изменения в Воздушный кодекс. Генеральный директор компании Сергей Александровский отметил, что это поможет авиакомпаниям увеличить свои ресурсы и лучше справляться с растущим спросом на авиаперевозки.

Глава Минтранса Роман Старовойт подтвердил, что ведутся переговоры с дружественными странами для реализации этой инициативы. С момента вступления в силу новых правил, которые позволяют сдавать самолеты в "мокрый" лизинг для внутренних рейсов, авиакомпании получили возможность более эффективно управлять своими ресурсами.

Вполне возможно, что новый законопроект станет важным шагом к повышению конкурентоспособности российских авиаперевозчиков на международной арене и позволит им лучше адаптироваться к изменениям в условиях санкций.