Intel активно тестирует свою новую графическую архитектуру Xe3, но пока неясно, появится ли она на настольных компьютерах. Ожидание новых видеокарт Battlemage продолжается, и слухи о запуске появляются в сети.

Intel продолжает удивлять мир технологий, и на этот раз все внимание приковано к графической архитектуре следующего поколения — Xe3. В то время как поклонники ждут выхода видеокарт второго поколения Arc Desktop под названием Battlemage, компания уже проводит тестирование Xe3 для будущих чипов Panther Lake. Это создает интригующую ситуацию, поскольку вопрос о том, появится ли Xe3 на настольных ПК, остается открытым.

Согласно данным, архитектура Xe2 уже интегрирована в мобильные чипы Lunar Lake Core Ultra 200V, а новая Xe3 демонстрирует впечатляющие результаты в бенчмарках. Например, вариант с 25 Вт имеет 32 ядра, среди которых четыре ядра Xe3 для графики, и работает на тактовой частоте 1,6 ГГц. Эти показатели сопоставимы с производительностью настольных чипов Arrow Lake, что подчеркивает потенциал Xe3.

Однако генеральный директор Intel Пэт Гелсингер в своем последнем отчете отметил, что компания намерена сосредоточиться на интегрированной графике, что может означать сокращение настольных SKU. В последние годы AMD уверенно завоевала рынок с архитектурой RDNA 3, предлагая мощные решения для мобильных устройств и мини-ПК. Intel, чтобы не отстать, должна развивать свои графические технологии, даже если они не появятся в настольных вариантах.

Вопрос о том, сможет ли Intel выпустить настольный графический процессор на базе Xe3, остается открытым.