Samsung готовит к выпуску Galaxy S25 Ultra, который может подорожать на $100 по сравнению с предшественником. Увеличение стоимости вызывает вопросы о доступности устройства на фоне конкуренции с Apple и Google.

Предстоящий Galaxy S25 Ultra от Samsung привлекает внимание благодаря слухам о новых функциях и улучшениях, но теперь также вызывает беспокойство из-за возможного повышения цены. Инсайдер Weibo, Setsuna Digital, утверждает, что стоимость материалов для нового флагмана возросла на $110 по сравнению с Galaxy S24 Ultra. Если Samsung решит переложить эти затраты на потребителей, цена может подняться с $1299,99 до более чем $1400 в некоторых регионах. Это позиционирует S25 Ultra как один из самых дорогих флагманов на массовом рынке, опережая такие устройства, как iPhone 16 Pro Max и Google Pixel 9 Pro XL.

Одним из основных факторов увеличения стоимости стал новый процессор Snapdragon 8 Elite. Его цена на 25-30% выше, чем у предыдущей модели, что добавляет около $200 к общим затратам на производство. Этот чип обеспечит высокую производительность, но и значительно повлияет на конечную цену устройства.

Кроме того, Samsung планирует установить новую панель дисплея M14, которая должна решить проблему зернистости, наблюдавшуюся в предыдущих моделях. Эта панель обеспечит более высокую яркость, но пока неясно, будет ли она использована, так как компания может остаться на текущей панели M13 для снижения расходов.

Также ожидается, что S25 Ultra получит улучшенную 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, заменяющую 12-мегапиксельный сенсор. Это обновление значительно улучшит возможности фотографирования, но также увеличит производственные затраты.

Среди других ожидаемых нововведений — новые программные функции и анимации, а также технология интерполяции кадров для игр, позволяющая достигать 120 кадров в секунду. Пользователи с нетерпением ждут, какие именно изменения принесет Galaxy S25 Ultra, и как они скажутся на его цене.