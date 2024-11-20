Ноябрь 2024 года стал знаковым для российского бизнеса. Опрос, проведенный Центробанком, показал, что условия кредитования достигли исторического минимума. Индекс, отражающий мнение компаний о доступности кредитов, упал до минус 55,1 процентного пункта. Это значение стало самым низким с начала замеров в 2014 году. Для сравнения, предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2022 года, когда индекс составил минус 52,0 п.п. на фоне кризиса и санкций.
Несмотря на ухудшение ситуации, интерес к кредитам не исчезает. В ноябре 35,6% опрошенных компаний обратились за ссудами, что немного выше октябрьского показателя в 34,8%. Банк России отметил, что условия ужесточаются не только для действующих кредитов, но и для льготных программ. Банки начали предлагать кредиты с плавающей ставкой, что вызывает недовольство среди предпринимателей.
Наиболее тяжелые условия кредитования наблюдаются в оптовой торговле, где индекс упал до минус 68,3 п.п. Строительный сектор и торговля автомобилями также испытывают трудности, с индексами минус 64,5 и минус 59,5 п.п. соответственно. Особенно резко ухудшились условия для компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых — их индекс упал на 16,9 п.п. до 56,9 п.п.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, подчеркнула, что ситуация в разных отраслях сильно различается. Некоторые компании продолжают активно искать финансирование для крупных инвестиционных проектов, несмотря на рост процентных ставок. Это вызывает беспокойство у регулятора, так как может привести к повышению рисков закредитованности.
Центробанк планирует ужесточить банковское регулирование, чтобы предотвратить накопление задолженности у крупных компаний. Набиуллина отметила, что необходимо вернуть корпоративное кредитование к более умеренным темпам.
Параллельно с ухудшением условий кредитования, компании начинают пересматривать свои ценовые ожидания. В ноябре индекс, отражающий прогнозы роста цен, достиг самого высокого уровня с мая 2022 года. Предприятия связывают это с предстоящим увеличением налоговой нагрузки и ростом минимального размера оплаты труда. Также они отмечают удорожание логистики, аренды и сырья.