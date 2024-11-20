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Российские компании сталкиваются с худшими в истории условиями кредитования
Оценки условий кредитования для российских компаний упали до рекордно низкого уровня, согласно последнему опросу Центробанка. Несмотря на это, часть бизнеса продолжает активно обращаться за кредитами.

Ноябрь 2024 года стал знаковым для российского бизнеса. Опрос, проведенный Центробанком, показал, что условия кредитования достигли исторического минимума. Индекс, отражающий мнение компаний о доступности кредитов, упал до минус 55,1 процентного пункта. Это значение стало самым низким с начала замеров в 2014 году. Для сравнения, предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2022 года, когда индекс составил минус 52,0 п.п. на фоне кризиса и санкций.

Несмотря на ухудшение ситуации, интерес к кредитам не исчезает. В ноябре 35,6% опрошенных компаний обратились за ссудами, что немного выше октябрьского показателя в 34,8%. Банк России отметил, что условия ужесточаются не только для действующих кредитов, но и для льготных программ. Банки начали предлагать кредиты с плавающей ставкой, что вызывает недовольство среди предпринимателей.

Наиболее тяжелые условия кредитования наблюдаются в оптовой торговле, где индекс упал до минус 68,3 п.п. Строительный сектор и торговля автомобилями также испытывают трудности, с индексами минус 64,5 и минус 59,5 п.п. соответственно. Особенно резко ухудшились условия для компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых — их индекс упал на 16,9 п.п. до 56,9 п.п.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, подчеркнула, что ситуация в разных отраслях сильно различается. Некоторые компании продолжают активно искать финансирование для крупных инвестиционных проектов, несмотря на рост процентных ставок. Это вызывает беспокойство у регулятора, так как может привести к повышению рисков закредитованности.

Центробанк планирует ужесточить банковское регулирование, чтобы предотвратить накопление задолженности у крупных компаний. Набиуллина отметила, что необходимо вернуть корпоративное кредитование к более умеренным темпам.

Параллельно с ухудшением условий кредитования, компании начинают пересматривать свои ценовые ожидания. В ноябре индекс, отражающий прогнозы роста цен, достиг самого высокого уровня с мая 2022 года. Предприятия связывают это с предстоящим увеличением налоговой нагрузки и ростом минимального размера оплаты труда. Также они отмечают удорожание логистики, аренды и сырья.

#россия #бизнес #центробанк #кредитование #экономические условия
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