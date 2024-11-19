Huawei сталкивается с серьезными проблемами в создании чипов для искусственного интеллекта, отставая от NVIDIA на три поколения. Санкции США значительно ограничивают возможности китайских производителей в разработке новых технологий.

Китайский технологический гигант Huawei вынужден преодолевать множество преград в разработке передовых чипов, необходимых для поддержки искусственного интеллекта. Санкции США, введенные при администрации Трампа и продолженные при Байдене, не позволяют тайваньской компании TSMC продавать свои самые современные чипы в Китай. Это создает значительные трудности для Huawei, которая стремится создать продукцию, способную конкурировать с решениями от NVIDIA.

Согласно источникам, Huawei ограничивается 7-нанометровыми узлами в производстве новых чипов, что ставит компанию на три поколения позади новейших разработок NVIDIA, использующих 4-нанометровый процесс. Эта ситуация усугубляется тем, что китайские производители чипов, такие как SMIC, не могут закупать новейшие машины для производства чипов у голландской компании ASML. Эти машины необходимы для перехода на более современные технологии, и отсутствие доступа к ним оставляет SMIC в затруднительном положении.

Сложности в производстве чипов также связаны с многошаблонным моделированием, которое используют китайские компании. В результате SMIC, полагаясь на устаревшие технологии, сталкивается с проблемами качества и эффективности. Ожидания от китайских производителей снижаются, так как они не могут соперничать с современными технологиями, доступными на Западе.

Huawei, опираясь на SMIC, разрабатывает свои чипы на базе 7-нанометрового процесса, но такие ограничения ставят под угрозу ее конкурентоспособность на рынке потребительской электроники. В то время как TSMC готовится к выпуску 2-нанометровых чипов в следующем году, Huawei рискует оказаться в невыгодном положении, не имея доступа к передовым технологиям.

Эти проблемы не только затрудняют конкуренцию Huawei с такими гигантами, как Apple, но и ставят под сомнение стратегию Китая по достижению самодостаточности в производстве полупроводников. В условиях растущей зависимости от западных технологий, будущее Huawei и других китайских производителей чипов выглядит неопределенно. Ситуация требует срочных решений, чтобы не отстать от мировых лидеров в сфере высоких технологий.