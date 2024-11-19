Эльвира Набиуллина обозначила важные изменения в денежной политике России, предсказывая замедление инфляции и возможное снижение ключевой ставки. На заседании Госдумы она поделилась прогнозами и оценками текущей экономической ситуации.

На пленарном заседании Госдумы Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, представила новый взгляд на ситуацию с инфляцией и кредитованием в стране. По ее словам, Банк России находится на «переломной точке» в борьбе с инфляционными процессами, и в ближайшие месяцы можно ожидать замедления роста кредитного портфеля. Это заявление стало важным сигналом для финансовых рынков и бизнеса, поскольку оно открывает перспективы для изменения денежно-кредитной политики.

Набиуллина отметила, что замедление роста корпоративного кредитования станет важным фактором в снижении инфляции. Она подчеркнула, что в ближайшие месяцы наблюдается снижение вклада кредитов в общий спрос, что также окажет влияние на уровень цен. Глава ЦБ уверена, что если не произойдут серьезные внешние шоки, то в следующем году возможно снижение ключевой ставки. В этом контексте она указала на заседание, состоявшееся 25 октября, когда Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 21%. Это решение стало результатом стремления обеспечить устойчивость цен в стране, что, по мнению Набиуллиной, необходимо для создания условий для дальнейшего экономического роста.

По словам Набиуллиной, рост потребительских цен в октябре составил 8,2%, что является улучшением по сравнению с предыдущими месяцами. В сентябре этот показатель достигал 9,9%. Центральный банк прогнозирует, что инфляция может снизиться до 4-4,5% в следующем году, если текущие тенденции сохранятся. Набиуллина также отметила, что жесткая денежно-кредитная политика необходима для достижения этой цели. Она подчеркнула, что опасения о стагфляции в России не обоснованы, если проводить своевременные меры по регулированию экономики. Глава ЦБ указала на опыт других стран, столкнувшихся со стагфляцией, и отметила, что в таких случаях часто наблюдается неэффективная денежно-кредитная политика.

Говоря о кредитовании, Набиуллина выделила резкий рост кредитов, который наблюдается с начала 2022 года. Кредитование населения увеличилось на 15 трлн рублей, а корпоративное кредитование выросло на 30 трлн рублей. При этом она отметила, что признаки замедления роста кредитования стали заметны лишь во второй половине года. В последние месяцы ипотечное кредитование также показало замедление, но Набиуллина считает это естественным процессом, поскольку рынок возвращается к более устойчивым уровням. Она подчеркнула, что в октябре более половины всех ипотечных кредитов были выданы в рамках программы семейной ипотеки, что свидетельствует о продолжении интереса к этому сегменту.

Кроме того, глава ЦБ обратила внимание на необходимость регулирования микрофинансовых организаций. Она подчеркнула важность защиты заемщиков, которые часто становятся жертвами высоких процентных ставок. Набиуллина предложила новые меры, направленные на ограничение количества активных займов и снижение максимальной переплаты по займам от МФО. Она отметила, что такие меры необходимы для предотвращения чрезмерного долгового бремени у граждан, особенно в условиях растущей инфляции и нестабильности на финансовых рынках.

Касаясь корпоративного кредитования, Набиуллина отметила, что несмотря на высокие процентные ставки, некоторые компании продолжают активно искать финансирование для реализации крупных проектов. Однако она выразила опасения по поводу возможного роста закредитованности крупных компаний. ЦБ планирует ужесточить регулирование, чтобы предотвратить накопление задолженности у бизнеса. Она акцентировала внимание на том, что некоторые отрасли остаются более чувствительными к изменениям в кредитной политике, и это требует гибкости со стороны регулятора.

Набиуллина также упомянула о необходимости повышения прозрачности и ответственности в сфере кредитования. Она отметила, что Банк России продолжит работу над внедрением новых макропруденциальных мер, направленных на снижение рисков в банковском секторе. Это включает в себя пересмотр требований к капиталу банков и внедрение новых стандартов для оценки кредитоспособности заемщиков.

Можно констатировать, что Набиуллина представила оптимистичный прогноз для российской экономики, акцентировав внимание на необходимости продолжения мер по контролю инфляции и поддержанию стабильности в кредитном секторе.