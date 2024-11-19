Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
На заседании Госдумы Набиуллина поделилась прогнозами и оценками текущей экономической ситуации РФ
Эльвира Набиуллина обозначила важные изменения в денежной политике России, предсказывая замедление инфляции и возможное снижение ключевой ставки. На заседании Госдумы она поделилась прогнозами и оценками текущей экономической ситуации.

На пленарном заседании Госдумы Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, представила новый взгляд на ситуацию с инфляцией и кредитованием в стране. По ее словам, Банк России находится на «переломной точке» в борьбе с инфляционными процессами, и в ближайшие месяцы можно ожидать замедления роста кредитного портфеля. Это заявление стало важным сигналом для финансовых рынков и бизнеса, поскольку оно открывает перспективы для изменения денежно-кредитной политики.

Набиуллина отметила, что замедление роста корпоративного кредитования станет важным фактором в снижении инфляции. Она подчеркнула, что в ближайшие месяцы наблюдается снижение вклада кредитов в общий спрос, что также окажет влияние на уровень цен. Глава ЦБ уверена, что если не произойдут серьезные внешние шоки, то в следующем году возможно снижение ключевой ставки. В этом контексте она указала на заседание, состоявшееся 25 октября, когда Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 21%. Это решение стало результатом стремления обеспечить устойчивость цен в стране, что, по мнению Набиуллиной, необходимо для создания условий для дальнейшего экономического роста.

По словам Набиуллиной, рост потребительских цен в октябре составил 8,2%, что является улучшением по сравнению с предыдущими месяцами. В сентябре этот показатель достигал 9,9%. Центральный банк прогнозирует, что инфляция может снизиться до 4-4,5% в следующем году, если текущие тенденции сохранятся. Набиуллина также отметила, что жесткая денежно-кредитная политика необходима для достижения этой цели. Она подчеркнула, что опасения о стагфляции в России не обоснованы, если проводить своевременные меры по регулированию экономики. Глава ЦБ указала на опыт других стран, столкнувшихся со стагфляцией, и отметила, что в таких случаях часто наблюдается неэффективная денежно-кредитная политика.

Говоря о кредитовании, Набиуллина выделила резкий рост кредитов, который наблюдается с начала 2022 года. Кредитование населения увеличилось на 15 трлн рублей, а корпоративное кредитование выросло на 30 трлн рублей. При этом она отметила, что признаки замедления роста кредитования стали заметны лишь во второй половине года. В последние месяцы ипотечное кредитование также показало замедление, но Набиуллина считает это естественным процессом, поскольку рынок возвращается к более устойчивым уровням. Она подчеркнула, что в октябре более половины всех ипотечных кредитов были выданы в рамках программы семейной ипотеки, что свидетельствует о продолжении интереса к этому сегменту.

Кроме того, глава ЦБ обратила внимание на необходимость регулирования микрофинансовых организаций. Она подчеркнула важность защиты заемщиков, которые часто становятся жертвами высоких процентных ставок. Набиуллина предложила новые меры, направленные на ограничение количества активных займов и снижение максимальной переплаты по займам от МФО. Она отметила, что такие меры необходимы для предотвращения чрезмерного долгового бремени у граждан, особенно в условиях растущей инфляции и нестабильности на финансовых рынках.

Касаясь корпоративного кредитования, Набиуллина отметила, что несмотря на высокие процентные ставки, некоторые компании продолжают активно искать финансирование для реализации крупных проектов. Однако она выразила опасения по поводу возможного роста закредитованности крупных компаний. ЦБ планирует ужесточить регулирование, чтобы предотвратить накопление задолженности у бизнеса. Она акцентировала внимание на том, что некоторые отрасли остаются более чувствительными к изменениям в кредитной политике, и это требует гибкости со стороны регулятора.

Набиуллина также упомянула о необходимости повышения прозрачности и ответственности в сфере кредитования. Она отметила, что Банк России продолжит работу над внедрением новых макропруденциальных мер, направленных на снижение рисков в банковском секторе. Это включает в себя пересмотр требований к капиталу банков и внедрение новых стандартов для оценки кредитоспособности заемщиков.

Можно констатировать, что Набиуллина представила оптимистичный прогноз для российской экономики, акцентировав внимание на необходимости продолжения мер по контролю инфляции и поддержанию стабильности в кредитном секторе.

#инфляция #набиуллина #банк россии #кредитование #денежная политика
+
Написать комментарий (0)
Металлургия России испытывает проблемы как с экспортом, так и с продажами на внутреннем рынке
Банк России опроверг слухи о снижении ключевой ставки с марта 2025 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Созданная студентами гиперзвуковая ракета установила мировой рекорд скорости
9
SHOT: В Курской области из окружения не успели выбраться 1000 украинских солдат
9
В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
4
Новая система реактивной артиллерии в 4 раза превосходит HiMARS по огневой мощи
2
В сети появились первые отзывы о S.T.A.L.K.E.R. 2 после утечки релизной версии
14
Обновлённый вариант Cadillac XT6 показали на выставке Auto Guangzhou
+
Bild: Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА Helsing с ИИ, имунных к РЭБ
+
Экс-офицер армии США Дэвис: ATACMS присоединится к F-16 и HIMARS, как к бесполезному оружию ВСУ
1
"Военная хроника" показала карту регионов РФ, куда могут дотянуться ракеты ATACMS украинских ВС
1
Новый китайский истребитель-невидимка собирается пролететь «до самого космоса»
+
Новые дальнобойные снаряды для «Торнадо-С» оставляют HIMARS позади
2
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
2
В Европе повреждено два подводных интернет-кабеля
11
Redmi K80 Pro появился в базе данных Geekbench
+
В Китае строят новый завод за $5 млрд долларов для производства чипов по зрелым техпроцессам
5
Первые игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили нестабильную работу игры и низкую частоту кадров
18
Смартфоны Xiaomi Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra получат SoC Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite
1
До конца года в Московской области откроют движение по четырём новым автодорогам
+
Axios: Разрешение США на удары ракетами ATACMS затронет только границы Курской области
2
Утилита Tiny11 core builder получила поддержку Windows 11 24H2, позволяя уменьшить размер ОС до 3 ГБ
2

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
194
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
68
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
22
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
25
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
18
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
2
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
4
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+

Сейчас обсуждают

Сергей Киреев
21:49
Надо создавать свое и лучшее чем за кем то гнаться. Это всегда провал. А ракеты , что на 300 км бьют уних и более у нас нет
Компания HiderX разработала мультиспектральную маскировочную одежду
Malfoi
21:45
вот только кинжалы эти регулярно сбиваются(
Российский «Кинжал» оказался серьезной угрозой для системы Patriot
Николай Чернышев
21:40
Чтож ты фотку то самую главную с этого прогара не загрузил, а в ней вся причина прогара, посмотри внимательно на соккет, потом сенсацию пиши.
Ryzen 7 9800X3D пользователя Reddit сгорел вместе с сокетом материнской платы
Алексей Головин
21:40
Ссылку на Forbes можно выложить)
Российский «Кинжал» оказался серьезной угрозой для системы Patriot
Олег Попов
21:38
Почему видос на калтуб?
Блогер сравнил игру «Ведьмак 3» на PS5 Pro и ПК с GeForce RTX 4080
Владислав Зимин
21:37
Царь эмуляторов
Миниатюрный одноплатный компьютер с AMD Ryzen 7 7840HS в играх обеспечил более 60 fps
Учи Сипласплас
21:35
Контора солнышек
Apple прекращает поддержку резервного копирования iCloud для старых моделей и удаляет данные
Дмитрий Сокольских
21:32
сталкер 2 - в поисках сала dlc)))
Фил Спенсер: STALKER 2: Heart of Chornobyl станет одной из лучших игр года для многих геймеров
Dante1980
21:28
можно узнать, какую последнюю игру с защитой денуво вы скачивали? А про взломанную плойку вы видимо не слышали
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Андрей Патуринский
21:28
Они официально поддерживают ВСУ, даже учебку для операторов Дронов организовали. Так что тот юрист не с этой планеты.
В настоящий момент россияне могут без проблем приобрести S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем