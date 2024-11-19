Франшиза Fable возвращается после долгого перерыва, и фанаты с нетерпением ждут новостей о новой игре. Playground Games, известная своими успехами в серии Forza, взялась за создание фэнтезийного мира, обещая захватывающий геймплей и уникальные элементы.

Фанаты фэнтезийной RPG Fable с нетерпением ждут возвращения своей любимой серии. После пятнадцати лет ожидания, новая игра, разработанная Playground Games, готовится к релизу. Эта студия, известная своими гоночными играми Forza Horizon, теперь сталкивается с задачей создать качественную RPG, что вызывает у многих вопросы.

Слухи о проекте уже начали циркулировать, и, по словам Джеза Кордена из Windows Central, у поклонников есть все основания для оптимизма. В последнем эпизоде подкаста он поделился впечатлениями от увиденных кадров геймплея. Корден отметил, что бои в игре напоминают механики из «Ведьмака», что стало возможным благодаря привлечению бывших сотрудников CD Projekt Red.

Недавно он увидел альфа-версии геймплея, которые произвели на него сильное впечатление. Он описал динамичные сражения, где игрок использует разнообразное оружие — от луков до магических заклинаний. Одним из ярких моментов стал бой с гигантской курицей, которая выглядела одновременно комично и угрожающе. Кроме того, игроки смогут столкнуться с оборотнями, что добавляет элемент неожиданности и разнообразия в игровой процесс.

Корден также упомянул, что новый Fable предоставит возможность выбора персонажа, что порадует тех, кто хочет больше индивидуальности в своем игровом опыте. С приближением The Game Awards, фанаты надеются увидеть новый трейлер, который раскроет дополнительные детали о мире Fable и его механиках.

В общем, ожидания от Fable высоки, и многие верят, что Playground Games сможет не только сохранить дух оригинала, но и привнести свежие идеи. Время покажет, удастся ли им создать новую главу в этой культовой франшизе, но одно ясно: интерес к игре растет с каждым днем.