Американские ученые разработали метод, позволяющий ИИ различать поверхности, используя квантовые технологии. Эта система может значительно улучшить точность в медицине и производстве.

Ученые из США смогли наделить искусственный интеллект способностью «чувствовать» различные поверхности. Профессор Стивенса Йонг Мэн Суа объясняет, что хотя ИИ достиг успехов в области компьютерного зрения, он все еще не умеет различать текстуры, как это делает человек. Ученые объединили сканирующий лазер с алгоритмами ИИ, чтобы создать систему, способную определять различия между поверхностями.

В их установке лазерный луч отправляет короткие импульсы света на поверхность, а отраженные фотоны возвращаются обратно, неся с собой информацию о спекл-шуме. Вместо того чтобы рассматривать этот шум как помеху, команда использует его для анализа топографии объекта. Дэниел Тафон подчеркивает, что система обрабатывает данные о количестве фотонов на различных участках поверхности, что позволяет точно распознавать ее характеристики.

В ходе экспериментов команда тестировала 31 образец наждачной бумаги с различной шероховатостью. Первоначальная точность метода составила 8 микрон, но после усреднения данных она улучшилась до 4 микрон, что сопоставимо с современными профильометрами. Интересно, что система показала наилучшие результаты на мелкозернистых поверхностях, таких как алмазные пленки.

Новый метод может оказать значительное влияние на диагностику заболеваний, таких как рак кожи, позволяя различать безобидные и опасные состояния, которые сложно идентифицировать визуально. Юпин Хуан, директор CQSE, отмечает, что использование квантовых взаимодействий и ИИ для обработки информации открывает новые возможности в контроле качества и медицинской диагностике. Эта технология также может улучшить системы LiDAR, применяемые в автономных автомобилях и роботах, расширяя их функционал и точность.