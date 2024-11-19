Samsung готовит серию Galaxy S25 с технологией интерполяции кадров, которая обеспечит плавный игровой процесс со скоростью 120 кадров в секунду. Использование Qualcomm AFME 2.0 может сделать новые устройства настоящим прорывом в мобильном гейминге.

Согласно последним утечкам, Samsung разрабатывает серию Galaxy S25, которая может значительно улучшить мобильный гейминг благодаря внедрению технологии интерполяции кадров от Qualcomm. Информатор Jukanlosreve сообщил, что новые устройства смогут представить технологию интерполяции кадров для более плавного игрового процесса со скоростью 120 кадров в секунду, используя Adreno Frame Motion Engine (AFME) 2.0. Эта технология позволит играм, изначально работающим на 60 кадрах в секунду, плавно увеличивать частоту кадров, что сделает игровой процесс более динамичным.

AFME 2.0 не является новинкой, так как Qualcomm представила ее в 2021 году и доработала на последнем Snapdragon Summit. Однако ее интеграция в линейку Galaxy S25 станет значительным шагом вперед для Samsung. В отличие от решений конкурентов, таких как iQOO, которые используют отдельные чипы для интерполяции, AFME 2.0 работает непосредственно на графическом процессоре (GPU), что позволяет избежать дополнительных затрат на энергию и снижает нагрузку на устройство.

Ожидается, что все модели Galaxy S25 будут оснащены чипсетом Snapdragon 8 Elite, поддерживающим AFME 2.0, хотя некоторые варианты могут получить процессоры Exynos 2500 или Dimensity 9400. Это распределение чипсетов может повлиять на уровень игровых улучшений в разных моделях.

Кроме того, новые устройства могут предложить увеличенную оперативную память без повышения цен, что улучшит многозадачность и производительность в играх. Сравнение с двухчиповыми решениями iQOO, уже зарекомендовавшими себя на рынке, станет интересным аспектом тестирования новых возможностей Galaxy S25.