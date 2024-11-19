Samsung планирует выпустить первую публичную бета-версию One UI 7, и уже составлен список поддерживаемых устройств. Ожидается, что обновление охватит более 50 моделей, включая смартфоны и планшеты.

Samsung готовится к запуску первой публичной бета-версии One UI 7, хотя стабильная версия пока не близка к выходу. Один из авторов утечек, известный как @TheGalox_, составил список устройств, которые, по его словам, получат обновление до Android 15. Этот перечень не является официальным, но основывается на предыдущих обещаниях компании относительно программного обеспечения.

Среди ожидаемых обновлений находятся более старые модели, такие как Galaxy A53, а также смартфоны из серии Galaxy S21, включая Galaxy S21 FE. Все новые высококлассные планшеты Samsung также смогут работать под управлением One UI 7, однако сроки обновления пока остаются неизвестными.

Важно отметить, что в представленном списке отсутствуют устройства серий Galaxy F и Galaxy M, которые доступны только на определенных рынках. Кроме того, китайские эксклюзивы, такие как W25 и W25 Flip, также не попали в этот перечень. Несмотря на это, количество устройств, которые могут получить One UI 7, превышает все предыдущие обновления, что демонстрирует стремление Samsung охватить широкий спектр своих пользователей. Интересно, как компания будет реагировать на отзывы пользователей после выхода бета-версии и какие изменения она внесет в финальную версию обновления.

Предлагаем список устройств, размещенных по алфавиту: