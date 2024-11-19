iPhone 17 «Air» обещает стать самым тонким смартфоном Apple, превзойдя iPhone 6 с толщиной 6,9 мм. Ожидается, что новая модель обеспечит уникальный дизайн и инновационные технологии.

По последним данным, iPhone 17 «Air» станет тоньше своего предшественника iPhone 6, достигая толщины всего 6 мм. Исследователь безопасности Haitong Джефф Пу подтвердил, что это устройство будет не только самым тонким iPhone на сегодняшний день, но и настоящим инженерным достижением. Сравнение с iPhone 16 Pro, толщина которого составляет 8,25 мм, подчеркивает различие.

Хотя некоторые эксперты высказывали предположения о возможности достижения толщины менее 6 мм, это оказывается сложной задачей из-за проблем с аккумулятором. Тем не менее, даже 6 мм представляет собой значительный прогресс для компании. Важно отметить, что iPhone 17 «Air» будет единственным устройством с таким дизайном, в то время как остальные модели сохранят прежний стиль.

Ожидается, что новый смартфон получит одну заднюю камеру и будет оснащен чипом A19. Несмотря на более тонкий профиль, устройство будет поддерживать современные технологии, включая кастомный модем 5G от Apple. Это позволит обеспечить высокую скорость передачи данных и улучшить связь.

Также стоит отметить, что iPhone 17 «Air» будет иметь алюминиевую раму, что снижает вес устройства, но может повлиять на его стоимость. В отличие от более дорогих моделей «Pro», цена на «Air» может оказаться выше из-за уникального дизайна.