Минюст США может потребовать от Google продажи браузера Chrome в рамках антимонопольного дела. Это решение может кардинально изменить рынок онлайн-поиска и повлиять на индустрию технологий.

По данным Bloomberg, высокопоставленные чиновники Минюста США намерены обратиться в суд с просьбой о продаже браузера Chrome компанией Google. Этот шаг станет частью более широкого антимонопольного расследования против технологического гиганта, который уже признан монополистом.

Ожидается, что 20 ноября представители антимонопольного управления подадут соответствующий запрос судье Амите Мехте. Чиновники утверждают, что Chrome является «ключевой точкой доступа» для пользователей, которые обращаются к поисковой системе Google. Власти рассматривают возможность создания более конкурентного рынка, что может включать отмену выплат производителям устройств, таких как Apple и Samsung, за установку поисковика Google по умолчанию.

По данным StatCounter, браузер Chrome занимает около 61% рынка в США, в то время как Safari имеет 18%, Edge — 5%, а Firefox — всего 3%. Это доминирование вызывает беспокойство у регуляторов, которые хотят, чтобы Google лицензировала данные и результаты своей поисковой системы. Также планируется предоставить веб-сайтам больше возможностей для защиты своего контента от использования в продуктах искусственного интеллекта, разработанных Google.

Источники Bloomberg сообщают, что антимонопольное агентство рассматривает возможность отделения операционной системы Android от других продуктов Google, включая поисковик и магазин приложений Google Play. Несмотря на это, требования могут измениться, и более жесткие меры, такие как продажа Android, были отклонены.

Это дело может оказать значительное влияние на компанию, кардинально изменив рынок онлайн-поиска и индустрию ИИ. Слушание, запланированное на апрель следующего года, должно определить, какие шаги Google должна предпринять для устранения статуса монополиста. Окончательное решение ожидается к августу 2025 года.

Вице-президент Google по вопросам регулирования, Ли-Энн Малхолланд, выразила обеспокоенность по поводу радикальных мер Минюста, утверждая, что они могут негативно сказаться на потребителях и технологическом лидерстве США. Она отметила, что пользователи выбирают поисковики на основе их качества, а сама Google сталкивается с серьезной конкуренцией, в частности, со стороны Amazon. Минюст США пока не прокомментировало ситуацию.