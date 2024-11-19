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Инсайдер раскрыл подробности о новых "умных очках" Samsung
Недавно стали известны подробности о предстоящих "умных очках" Samsung с поддержкой искусственного интеллекта. Ожидается, что устройство выйдет на рынок в третьем квартале 2025 года.

Современные технологии продолжают удивлять нас новыми разработками. В свете последних слухов об "умных очках" Samsung, интерес пользователей к носимым устройствам только возрастает.

Недавняя утечка информации раскрыла подробности о новых "умных очках" Samsung, которые будут работать на базе искусственного интеллекта. Пользователь X @Jukanlosreve сообщил о новинке, ссылаясь на китайскую исследовательскую группу Wellsen XR Research.

Очки будут использовать чипсет Qualcomm AR1, аналогичный тому, что установлен в Ray-Ban Meta Smart Glasses. Кроме того, устройство оснастят 12-Мп камерой Sony IMX681 и старшей моделью с сверхширокоугольной камерой. Батарея будет иметь емкость 155 мАч, что сопоставимо с батареей Ray-Ban, а вес очков составит около 50 г.

Интересно, что Samsung AI Smart Glasses будут иметь ИИ-ассистента Gemini от Google, который сможет выполнять функции сканирования QR-кодов, распознавания лиц и управления жестами. Также пользователи смогут совершать бесконтактные платежи с помощью этих очков. Ожидается, что новинка поступит в продажу в третьем квартале 2025 года, с первоначальным тиражом в 500 000 единиц.

#samsung #технологии #ai #умные очки #утечка информации
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