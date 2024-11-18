Chery Automobile представила новую версию внедорожника Fengyun T9, которая впечатляет запасом хода на электротяге в 210 километров.

Chery Automobile анонсировала запуск новой версии своего среднеразмерного внедорожника Fengyun T9. Этот автомобиль стал настоящим прорывом благодаря своей гибридной силовой системе и впечатляющему запасу хода на электротяге. При цене в 183 900 юаней, а с учетом субсидий — всего 168 900 юаней (около 2,33 млн руб.), он привлекает внимание покупателей в Китае.

Внешний вид Fengyun T9 остался узнаваемым, но некоторые детали все же претерпели изменения. На передней панели разместилась большая решетка воздухозаборника, а новый логотип Chery подчеркивает современный подход компании. Длина автомобиля составляет 4795 мм, ширина — 1930 мм, а высота — 1738 мм, что делает его достаточно просторным для пассажиров и багажа.

Салон предлагает комфорт и высокие технологии. Центральная консоль включает 15,6-дюймовый экран с разрешением 2,5K, который поддерживает популярные приложения. Водитель получает доступ к 10,25-дюймовой панели приборов и многофункциональному рулевому колесу. Беспроводная зарядка на 50 Вт позволяет удобно подзаряжать устройства.

Что касается производительности, новая супергибридная система C-DM Kunpeng включает 1,5-литровый двигатель и мощный электродвигатель. Эта комбинация обеспечивает максимальную мощность в 280 кВт и запас хода на электротяге до 210 километров. Быстрая зарядка позволяет восполнить 30% до 80% всего за 20 минут, что делает использование автомобиля более удобным.

Система подвески CDC «магнитная левитация» добавляет комфорта при вождении, улучшая устойчивость на дороге. Chery Fengyun T9 не просто внедорожник; он предлагает современные технологии и стильный дизайн, что делает его привлекательным выбором для автомобилистов.