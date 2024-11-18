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Xiaomi опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2024 года, сообщив о росте выручки на 30,5%
Основатель компании Лэй Цзюнь отметил, что результаты стали самыми высокими в истории бренда.

18 ноября Xiaomi Group представила финансовый отчет, который стал настоящей сенсацией. Выручка компании за третий квартал составила 92,51 миллиарда юаней, что на 30,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль достигла 5,35 миллиарда юаней, увеличившись на 4,4%. Эти цифры впечатляют, особенно учитывая скорректированный чистый убыток в 1,5 миллиарда юаней от новых инициатив, включая развитие интеллектуальных электромобилей.

Лэй Цзюнь, основатель и генеральный директор Xiaomi, с гордостью заявил, что компания продемонстрировала рекордные результаты. Интересно, что Xiaomi Motors выполнила план по поставке 100 000 автомобилей еще до конца года, а прогноз на 2024 год составляет 130 000 единиц.

Важный сегмент — мобильные телефоны и устройства AIoT — принес 82,8 миллиарда юаней, что на 16,8% больше, чем в прошлом году. Глобальные поставки смартфонов достигли 43,1 миллиона единиц, увеличившись на 3,1%. В сентябре количество активных пользователей Xiaomi по всему миру достигло 685,8 миллиона, что на 10,1% больше, чем годом ранее.

Xiaomi активно инвестирует в исследования и разработки, выделив 6 миллиардов юаней на эти цели, что на 19,9% больше, чем в прошлом году. Число патентов компании превысило 41 000, что позволяет ей занимать 8-е место в мире по количеству действующих патентов 5G.

Впечатляющие достижения компании не остались незамеченными. Во время торгового фестиваля Double Eleven Xiaomi установила новый рекорд, собрав более 31,9 миллиарда юаней.

#xiaomi #технологии #финансы #электромобили #прибыль #отчет #выручка
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