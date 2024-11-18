Японские ученые представили революционный метод диагностики гипертонии и диабета с помощью мультиспектральной камеры. Этот бесконтактный подход может изменить подход к раннему выявлению заболеваний.

Ученые из Токийского университета сделали шаг вперед в области медицины, создав прототип инновационного метода для бесконтактного обнаружения гипертонии и диабета. Они использовали мультиспектральную камеру, которая направлялась на лица участников испытаний. Эта камера способна улавливать изменения в кровотоке, которые остаются незаметными для человеческого глаза. Она работает в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, что позволяет ей фиксировать даже мельчайшие колебания.

Однако просто получать данные недостаточно. Для анализа полученных изображений исследователи применили программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. Оно обучалось путем сравнения изображений с реальными замерами крови, сделанными одновременно. Такой подход обеспечил высокую точность в предсказании состояния здоровья. Например, ИИ смог обнаружить диабет в 75,3% случаев, что имеет огромное значение, учитывая, что это заболевание часто развивается незаметно.

С возрастом повышается риск гипертонии, особенно при неправильном питании и малоподвижном образе жизни. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний остается высокой, и раннее выявление таких состояний может спасти жизни. В этом контексте ИИ продемонстрировал впечатляющую точность, определяя гипертонию в 94,2% случаев.

Хотя результаты обнадеживают, ученые говорят о необходимости дополнительных испытаний и проверок, прежде чем этот метод станет доступен для широкой аудитории.