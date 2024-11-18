Китайская компания Beijing Yandong Microelectronics (YDME) запускает новый завод стоимостью $4,6 млрд для производства полупроводников. Ожидается, что к 2027 году фабрика достигнет мощности в 370 000 пластин в месяц, что значительно укрепит позиции Китая в сфере микроэлектроники.

Китайская компания YDME, основанная в Пекине, планирует запустить новый завод по производству полупроводников с колоссальными инвестициями в $4,6 миллиарда. Эта инициатива станет важным шагом в стремлении Китая к самодостаточности в производстве чипов. Фабрика будет ориентироваться на зрелые технологии, такие как 28 нм и выше, что позволит производить разнообразные микроэлектронные компоненты.

Завод сможет выпускать впечатляющие 370 000 запусков пластин в месяц к 2027 году. Это значительно повысит уровень местного производства чипов, который, согласно прогнозам, вырастет с 16,7% в 2021 году до 21,2% к 2026 году. Важно отметить, что этот проект поддерживают такие крупные игроки, как BOE Technology, который внесет 277 миллионов долларов за 10% акций. Участие других инвесторов, таких как Beijing Yizhuang Investment и ZGC Group, также подчеркивает значимость этого предприятия.

Пекин, как центр новых технологий, нуждается в развитии полупроводниковой инфраструктуры, чтобы конкурировать с более продвинутыми регионами, такими как дельта реки Янцзы. Новый завод YDME не только укрепит местные производственные возможности, но и создаст экосистему для упаковки и тестирования чипов. Это обеспечит более высокий уровень интеграции и конкурентоспособности в секторе.

Однако проект еще ожидает одобрения акционеров YDME и Пекинской комиссии по надзору за государственными активами. Успешное завершение этого процесса откроет двери для достижения более широких технологических целей страны. В то же время другие китайские компании, такие как Huahong Semiconductor и China Resources Microelectronics, также делают шаги в направлении создания аналогичных заводов, что свидетельствует о растущем интересе к полупроводниковой отрасли в Поднебесной.