NVIDIA объявила о прекращении производства графических процессоров GeForce RTX 4070, 4070 Ti и 4070 SUPER к концу 2025 года. Это решение связано с подготовкой к запуску новых моделей RTX 5070, который ожидается в феврале 2025 года.

NVIDIA приняла решение прекратить выпуск популярных графических процессоров GeForce RTX 4070, 4070 Ti и 4070 SUPER, чтобы обеспечить место для следующего поколения — RTX 5070. Эта новость стала темой обсуждения на форумах, где пользователи активно делятся мнениями о будущем игровых технологий. Ожидается, что новые модели поступят в продажу в феврале 2025 года.

Состояние запасов RTX 4070 Ti SUPER уже вызывает беспокойство. У NVIDIA осталось всего несколько графических процессоров этой серии, и они быстро распродаются. К концу ноября ожидается полное исчезновение оставшихся единиц с полок зарубежных магазинов. Аналогичная ситуация складывается и с RTX 4070 и 4070 SUPER, чье производство завершится в начале декабря. Интересно, что чипы еще будут поставляться до декабря, но запасы быстро иссякнут.

Согласно информации, поступившей с форумов Board Channels, поставки RTX 4070 и 4070 SUPER будут ограничены в четвертом квартале, что создаст дефицит на мировом рынке. В то время как спрос на графические процессоры остается высоким, поставки не смогут удовлетворить потребности покупателей.

В то же время NVIDIA активно готовит почву для своего нового поколения графических процессоров RTX 50. Ожидания от RTX 5070 высоки, и многие аналитики предполагают, что новая серия сможет предложить значительные улучшения по сравнению с предшественниками. В этом контексте прекращение производства RTX 4070 выглядит логичным шагом, направленным на оптимизацию ассортимента и удовлетворение потребностей рынка.