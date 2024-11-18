Астробиолог Дирк Шульце-Макух выдвинул шокирующую гипотезу о том, что методы анализа, использованные НАСА в 1975 году, могли уничтожить потенциальную жизнь на Марсе. Исследования показывают, что марсианские микробы могли быть чувствительны к воде, что ставит под сомнение результаты миссии «Викинг-1».

Космический аппарат «Викинг-1» стал первой американской миссией, севшей на Марс в 1975 году. Его основная задача заключалась в поиске признаков жизни на Красной планете. Однако недавние исследования астробиолога Дирка Шульце-Макуха ставят под сомнение результаты, полученные в ходе экспериментов. Ученый утверждает, что использование воды в тестах могло непреднамеренно уничтожить любые существующие микробы.

Шульце-Макух указывает на важный момент: марсианские условия сильно отличаются от земных. На Земле в самых засушливых регионах микробы выживают благодаря солям, которые помогают удерживать влагу. Возможно, подобные механизмы существовали и у марсианских организмов. Когда «Викинг-1» смешивал образцы почвы с водой, он мог создать условия, губительные для этих микробов.

Представьте себе, что исследователи пытаются найти жизнь в пустыне, поливая землю водой, которая убивает все живое. Шульце-Макух предполагает, что методы, основанные на земных принципах, не всегда применимы к другим планетам. Он призывает НАСА пересмотреть свои подходы к поиску жизни на Марсе, добавив новые методы анализа, которые учитывают уникальные условия Красной планеты.