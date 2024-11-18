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Virgin Media O2 представила ИИ, разговаривающий с телефонными мошенниками голосом бабушки
Virgin Media O2 представила систему искусственного интеллекта, которая помогает бороться с телефонными мошенниками. Новый ИИ, названный Дейзи, имитирует разговоры бабушки, отвлекая мошенников и защищая потенциальные жертвы.

Телефонные мошенники становятся все более хитроумными, используя современные технологии для манипуляции жертвами. Они могут подделывать голоса близких, создавая иллюзию доверия. Однако британская компания Virgin Media O2 решила применить искусственный интеллект как средство противодействия этим злоумышленникам. Вместо того чтобы просто блокировать звонки, они разработали ИИ, которую назвали «ИИ Бабуля» (в оригинале AI Granny). Этот ИИ берет на себя роль растерянной бабушки.

Дейзи, так зовут эту виртуальную бабушку, ведет беседы, которые могут длиться минутами, а иногда даже часами. Она говорит о вязании, делится историями о семье и задает вопросы, которые отвлекают мошенников от их изначальной цели. Таким образом, когда мошенник пытается получить информацию о банковских счетах, Дейзи называет случайные числа, оставляя его в недоумении.

Интересно, что Дейзи обучена на примерах реальных разговоров с мошенниками, что делает ее общение максимально естественным. Virgin Media утверждает, что эта стратегия не только тратит время мошенников, но и защищает настоящих людей от возможного обмана. По данным компании, уже зафиксированы случаи, когда Дейзи удерживала мошенников на линии до 40 минут, что значительно снижает риск для потенциальных жертв.

#безопасность #ии #мошенничество #телефонные звонки
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