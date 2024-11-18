Некоторые владельцы iPhone сообщают о странных голосах, доносящихся из их мобильника, даже когда все приложения закрыты. Эта ситуация вызывает вопросы о безопасности и конфиденциальности технологий в нашей жизни.

Пользователи iPhone начали сообщать о странных голосах, которые слышны из их устройств в моменты полной тишины. Эти сообщения стали активно обсуждаться на Reddit, где несколько человек делились своими необычными переживаниями. Один из пользователей утверждал, что слышал, как кто-то разбил его машину, а позже услышал крик мужчины. Другой участник обсуждения сообщил, что подслушал разговор между двумя людьми на складе, однако не смог определить источник звука.

Ситуация вызывает серьезные опасения по поводу конфиденциальности. Многие задаются вопросом, насколько безопасны наши устройства и не нарушают ли они личное пространство пользователей. Некоторые эксперты предполагают, что это может быть связано с ошибкой в последнем обновлении iOS 18, которое могло привести к сбоям в работе устройства и случайным соединениям с другими источниками звука.

Пока не появится больше подтвержденных случаев, объяснить это явление сложно. Пользователи выражают недовольство и требуют от Apple разъяснений, в то время как другие воспринимают это как шутку.