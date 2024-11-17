В ходе авиасалона в Чжухае генерал-лейтенант Намиг Исламзаде из Азербайджана изучал китайский истребитель J-10CE. Это вызывает обсуждения о возможном приобретении нового самолета для модернизации воздушного флота.

Недавно на авиасалоне в Чжухае, который проходит на юге Китая, генерал-лейтенант Намиг Исламзаде, начальник штаба ВВС Азербайджана, привлек внимание экспертов и журналистов тем, что вместе со своей делегацией внимательно изучал китайский истребитель J-10CE. Этот момент стал поводом для обсуждений в западных СМИ о возможностях модернизации воздушных сил страны.

Фотография, сделанная во время мероприятия, показывает, как Исламзаде слушает представителя Chengdu Aircraft Industry Group, который рассказывает о возможностях и характеристиках самолета. Это вызывает интерес, так как Азербайджан уже использует китайские истребители, такие как J-17 Thunderbolt, что делает возможное приобретение J-10CE логичным шагом.

В настоящее время воздушные силы Азербайджана располагают 11 советскими МиГ-29, которые были поставлены в страну в 1997 году. Эти самолеты прошли ряд модернизаций, чтобы соответствовать современным требованиям. Однако, несмотря на обновления, возраст и ограничения МиГ-29 заставляют руководство страны искать новые решения для обеспечения безопасности.

J-10CE представляет собой многоцелевой истребитель, разработанный на базе J-10 с акцентом на экспорт. Его длина составляет 14,3 метра, размах крыла — 9,75 метра, а высота — 4,8 метра. Оснащенный современным двигателем WS-10B, он способен развивать скорость до 2100 км/ч, что делает его конкурентоспособным на международной арене. Эксплуатационная дальность полета достигает 1850 километров, что позволяет эффективно выполнять задачи на больших расстояниях.

Кроме того, J-10CE оснащен передовой авионикой и радаром с активной электронно-сканирующей решеткой (AESA). Эта технология значительно улучшает обнаружение и отслеживание целей, что важно в современных условиях ведения боевых действий. Многофункциональная система управления оружием позволяет интегрировать различные типы ракет и бомб, что расширяет возможности самолета.

Хотя интерес Азербайджана к J-10CE не гарантирует немедленного решения о покупке, встречи с представителями Chengdu Aircraft Industry Group показывают, что официальный Баку рассматривает варианты обновления парка своих ВВС.