Поставщик охлаждения Auras Technology уверяет, что графические процессоры Nvidia RTX 50 начнут доминировать на рынке уже в декабре. Ожидаемый рост спроса на новые видеокарты и их охлаждение вызывает интерес у геймеров и профессионалов.

Скоро мир графических процессоров ждет значительное обновление. Тайваньская компания Auras Technology уверяет, что новые видеокарты Nvidia серии RTX 50 захватят рынок, начиная с декабря. Председатель компании Ю-Шен Линь поделился этой информацией во время недавнего отчета о прибылях и убытках, где он также отметил, что Auras уже начала поставлять ключевые компоненты для охлаждения, такие как пластины и коллекторы.

Потенциальная мощность новых RTX 50 впечатляет: они могут потреблять более 450 Вт. Если это так, то новые графические процессоры будут выделять больше тепла, чем их предшественники, что потребует более эффективных решений для охлаждения. Это создает интересную динамику на рынке, где производители охлаждения должны будут адаптироваться к новым требованиям.

Несмотря на оптимистичные прогнозы Auras, многие эксперты указывают на более вероятный запуск в январе 2025 года. Интересно, что Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, станет основным докладчиком на CES 2025, что создает идеальные условия для презентации новинок. Выставка обещает стать важным событием, где Nvidia может продемонстрировать свои достижения.

Кроме того, Auras прогнозирует рост выручки на 130% в секторе серверов, что связано с увеличением спроса на системы водяного охлаждения для ИИ. Данная тенденция также затронет рынок ПК, где ожидается двузначный рост спроса на охлаждение видеокарт с выходом RTX 50.

Компания рассматривает возможность расширения своего присутствия в Мексике, добавляя новые производственные мощности к уже существующим в Китае, Тайване и Таиланде. Это расширение позволит Auras лучше удовлетворять потребности рынка, который, по прогнозам, вырастет более чем на 50% в 2025 году.