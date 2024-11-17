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Интеграция биткоина в госрезервы США может стать новой реальностью для экономики
Выборы в США привели к резкому росту цен на криптовалюту, особенно биткоин и Dogecoin. Интерес к цифровым активам продолжает расти, а новые инициативы могут изменить рынок навсегда.

После недавних выборов в США криптовалюта оказалась в центре внимания. Биткоин, который ранее колебался в пределах 60 тысяч долларов, стремительно взлетел до 90 тысяч, а затем и выше, вызвав бурю эмоций среди инвесторов. Приток средств в американские биржевые фонды Bitcoin за неделю превысил миллиард долларов, что свидетельствует о растущем интересе к цифровым активам. Не отстает и Dogecoin, который подскочил на 80% благодаря поддержке Илона Маска, близкого советника Дональда Трампа.

Глобальная стоимость криптовалюты приближается к 3 триллионам долларов, в то время как всего десять лет назад она едва достигала одного миллиарда. Более ста стран уже легализовали торговлю криптовалютами, и США, Канада, ЕС, Сингапур и Австралия стали лидерами в этой области. В России же физические лица могут заниматься майнингом, но с ограничениями по энергопотреблению.

Биткоин, созданный в 2009 году, стал символом цифровой экономики. Его децентрализованная природа и технология блокчейн обеспечивают безопасность транзакций, что делает его привлекательным для инвесторов. Однако Трамп, который ранее относился к криптовалютам с недоверием, теперь активно поддерживает их. Он даже шутил о том, что с помощью биткоина можно расплатиться с колоссальным госдолгом США, который превышает 36 триллионов долларов.

Сенатор-республиканка Синтия Ламмис предложила законопроект о приобретении миллиона биткоинов для госрезервов. Это составит почти 5% от всех выпущенных токенов и обойдется в 90 миллиардов долларов. Если инициатива пройдет, биткоин займет место рядом с золотом в государственных резервах. Это может снизить волатильность криптовалюты и сделать ее более стабильным активом в условиях экономической нестабильности.

Несмотря на все преимущества, криптовалюта сталкивается с критикой. Ее высокая волатильность и отсутствие материальной основы ставят под сомнение надежность как средства сбережения. Например, в начале осени биткоин стоил 60 тысяч долларов, а теперь его цена возросла до 90 тысяч. Такой скачок вызывает опасения, что в будущем цена может снова упасть.

Тем не менее, интеграция биткоина в госрезервы США может изменить правила игры. Это станет аналогией стратегического нефтяного резерва, созданного для обеспечения стабильности в кризисные времена. Правительство сможет использовать биткоины как хеджирование от инфляции и рыночной нестабильности.

На фоне огромного госдолга и постоянного дефицита бюджета, криптовалюта может стать "ликвидным активом". Банк может продолжать выдавать кредиты, имея на балансе цифровые токены. Крупные инвестиционные фонды уже начали "токенизацию" активов, что открывает новые горизонты для финансовой системы.

Вполне вероятно, что США могут не только снизить долговое бремя, но и навязать остальному миру свою модель "погашения".

#экономика #криптовалюта #биткоин #трамп
Источник: rg.ru
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