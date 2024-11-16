Илон Маск анонсировал планы SpaceX по созданию глобальной транспортной системы с помощью ракеты Starship. Эта инновация позволит пассажирам преодолевать расстояния между крупными городами менее чем за час, что изменит представление о путешествиях.

Илон Маск снова шокирует мир своими идеями. На этот раз он предлагает революцию в сфере глобальных путешествий с помощью ракеты Starship, которая сможет доставлять пассажиров в любую точку планеты менее чем за час. Эта 111-метровая конструкция из нержавеющей стали, способная развивать скорость до 27 000 км/ч, обгоняет самые быстрые коммерческие авиалайнеры, которые едва развивают скорость в 1000 км/ч.

Маск уже давно мечтает о таком проекте. Идея создания Starship возникла почти десять лет назад, и теперь она начинает обретать реальные очертания. Ракета сможет вместить до 1000 пассажиров и будет двигаться параллельно поверхности Земли, что значительно сократит время в пути. Например, перелет из Лондона в Нью-Йорк займет всего 29 минут, тогда как традиционные авиарейсы требуют около 15 часов.

Однако такой прорыв не обходится без трудностей. Пассажиры столкнутся с сильными перегрузками во время взлета и посадки, а также испытают условия низкой гравитации во время полета. Маск сравнил этот опыт с американскими горками в Disney, подчеркивая, что безопасность остается приоритетом. Он уверяет, что пассажиры будут пристегнуты ремнями безопасности на протяжении всего путешествия.

Несмотря на все плюсы, SpaceX сталкивается с серьезными препятствиями в области регулирования и безопасности. Маск надеется на поддержку со стороны властей, особенно после переизбрания Дональда Трампа, что может ускорить процесс получения разрешений. В одном из своих твитов он выразил уверенность в том, что «это возможно», если все пойдет по плану.