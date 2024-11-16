Южная Корея столкнулась с серьезными трудностями в реализации своего проекта суперкомпьютера, который отложили из-за нехватки чипов для искусственного интеллекта. Глобальный спрос на высокопроизводительные чипы создает значительные препятствия для технологических амбиций страны.

Южная Корея, известная своими технологическими достижениями, оказалась в непростой ситуации. Проект создания суперкомпьютера № 6, который должен был стать важным шагом к укреплению позиций страны в области искусственного интеллекта, отложили до 2026 года. Причина? Нехватка чипов ИИ на фоне глобального спроса.

Ситуация выглядит довольно тревожно. Местные СМИ сообщают, что существующие суперкомпьютеры работают на пределе своих возможностей, загруженность достигает 90%. Это создает так называемый «вычислительный кризис», когда исследователи и компании не могут получить необходимую мощность для работы с ИИ.

Планируемая стоимость нового суперкомпьютера составляет около 2 миллиардов долларов. Он должен был стать одним из крупнейших проектов в стране, предоставляя мощность для научных исследований и коммерческих нужд. Однако высокий спрос на чипы ИИ заставил многие компании пересмотреть свои планы. Цены на оборудование взлетели, а доступность чипов резко сократилась.

Тем не менее, интерес к искусственному интеллекту не угасает. Каждая технологическая компания стремится создать собственный портфель вычислительных мощностей. Это создает дополнительные возможности для производителей, таких как NVIDIA и AMD, которые остаются в центре внимания благодаря растущему рынку. Южная Корея должна найти способы преодолеть эти препятствия, чтобы не отстать в гонке за лидерство в области ИИ.