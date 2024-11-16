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Дилеры в России снижают цены на китайские кроссоверы
Дилеры в РФ начали активно распродавать китайские кроссоверы, предлагая значительные скидки на автомобили. Это решение связано с необходимостью избавиться от остатков складских запасов до конца года.

В последние дни на российском рынке автомобильной техники наблюдается настоящий ажиотаж. Дилеры китайских кроссоверов запустили масштабные распродажи, предлагая автомобили по ценам, значительно ниже рекомендованных. Причина кроется в стремлении распродать остатки складских запасов до конца года.

Например, лифтбек «Москвич 6», построенный на базе китайского JAC J7, привлекает внимание своей доступностью. В дилерском центре «Кунцево» его цена снизилась до 2 100 000 рублей за базовую комплектацию «Комфорт». Это предложение включает в себя кондиционер, датчик дождя и камеру заднего вида. На сайте производителя цена составляет 2 200 000 рублей, но менеджеры предупреждают, что такая стоимость актуальна только в течение двух недель.

Кроссовер BAIC X55 также стал объектом ценового снижения. В дилерском центре Major его можно приобрести в топовой комплектации Elite за 2 900 000 рублей вместо 3 250 000 рублей. С таким набором опций, как адаптивный круиз-контроль и цифровая приборная панель, этот автомобиль выглядит весьма привлекательно.

Не обошли стороной и SWM G01. В столичных автосалонах его предлагают по цене 1 900 000 рублей, хотя официальная стоимость составляет 2 494 400 рублей. Этот кроссовер, оснащенный 1,5-литровым мотором, предлагает множество современных функций, включая панорамную крышу и цифровую приборную панель.

Интересно, что даже более дорогие модели, такие как GAC GS3, стали доступнее. В автосалоне «Обухов» его цена снизилась до 2 600 000 рублей, хотя это все еще выше рекомендованной цены. Продавцы уверяют, что спрос остается высоким, несмотря на отсутствие базовых версий.

Наконец, Chery Tiggo 4 Pro также снизил свои цены. Дилеры предлагают базовую версию Action за 1 920 000 рублей, что на 210 000 рублей меньше, чем раньше. Это снижение связано с выходом обновленного кроссовера без приставки Pro, что привело к необходимости освободить склады.

#россия #китай #автомобили #скидки #кроссоверы
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